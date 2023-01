Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oglasio se nakon novogodišnjeg govora Vladimira Putina.

Izvor: Profimedia/ABACA

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je Rusima da njihov lider uništava njihovu zemlju. Govoreći nakon novogodišnjeg obraćanja Vladimira Putina, dok su ga pratili ljudi u vojnim uniformama, Zelenski je rekao da se ruski predsjednik krio iza svojih trupa, a ne da ih vodi.

Na dan smrtonosnih ruskih vazdušnih udara širom Ukrajine, rekao je da Ukrajinci neće oprostiti Rusiji. Najmanje jedna osoba je poginula, a na desetine je povrijeđeno u napadima. Šef ukrajinskih oružanih snaga Valerij Zalužni rekao je da je protivvazdušna odbrana oborila 12 od 20 ruskih krstarećih raketa.

Napadi su se dogodili dva dana nakon jednog od najvećih vazdušnih napada od početka rata. Desetine napada poslednjih nedelja izazvale su ponovljene nestanke struje. Moskva je više puta negirala da je gađala civile, ali je Putin nedavno priznao da je pogodio kritične energetske objekte.

U obraćanju na svom Telegram kanalu, Zelenski je rekao da su oni koji su izveli subotnje napade neljudski i da će "izgubiti“. Prebacivši se sa ukrajinskog na ruski, potom je napao Putina.

"Vaš vođa želi da vam pokaže da vodi sa fronta, a njegova vojska je iza njega. Ali on se u stvari krije. Krije se iza svoje vojske, svojih projektila, zidova svojih rezidencija i palata. On se krije iza vas, pali vašu zemlju i vašu budućnost. Niko vam neće oprostiti teror. To vam niko na svijetu neće oprostiti. Ukrajina neće oprostiti", rekao je Zelenski.

On je bio u trenutku kada je novogodišnje obraćanje gospodina Putina počelo da se emituje za svaku od 11 ruskih vremenskih zona kako ih vide 2023. Ruski lider je pokušao da okupi ljude koji stoje iza svojih trupa koje se bore u Ukrajini, rekavši da je budućnost zemlje u pitanju.