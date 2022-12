Juferev, koji nije želeo da otkrije svoju lokaciju, rekao je da su Putinovi kritičari koji su rat nazivali ratom pretrpeli tešku kaznu.

Izvor: Profimedia

Političar iz St. Peterburg je zatražio od tužilaca da istraže ruskog predsednika Vladimira Putina zbog upotrebe reči "rat" da opiše sukob u Ukrajini, optužujući šefa Kremlja da je prekršio sopstveni zakon.

Putin je mesecima opisivao invaziju kao "specijalnu vojnu operaciju". On je u martu potpisao zakon koji predviđa visoke novčane i zatvorske kazne za diskreditaciju ili širenje "namerno lažnih informacija" o oružanim snagama, dovodeći ljude u opasnost od krivičnog gonjenja ako rat nazovu pravim imenom.

Ali on je odstupio od zajedničkog jezika u četvrtak kada je rekao novinarima: "Naš cilj nije da zavrtimo točak vojnog sukoba, već, naprotiv, da okončamo ovaj rat. Mi ćemo težiti da se taj rat prekine, i što pre, to bolje, naravno", rekao je Putin. Nikita Juferev, opozicioni odbornik u Putinovom rodnom gradu, rekao je da zna da njegova tužba neće dospeti nikuda, ali da ju je podneo da bi razotkrio "laž" sistema.

"Važno mi je da skrenem pažnju na kontradiktornost i nepravednost ovih zakona koje Putin usvaja i potpisuje, ali koje on sam ne poštuje", rekao je Rojtersu. "Mislim da što više budemo pričali o ovome, to će više ljudi sumnjati u njegovu iskrenost, njegovu nepogrešivost i manje će on imati podrške."

U svom prigovoru, podnetom u otvorenom pismu, Juferev je zatražio od glavnog tužioca i ministra unutrašnjih poslova da "proglase Putina pravno odgovornim za širenje lažnih vesti o akcijama ruske vojske". Juferev, koji nije želeo da otkrije gde se nalazi, rekao je da su Putinovi kritičari koji su rat nazvali ratom pretrpeli tešku kaznu. Opozicioni političar Ilja Jašin osuđen je ovog meseca na osam i po godina zatvora zbog širenja "lažnih informacija" o vojsci. U julu je još jedan lokalni odbornik, Aleksej Gorinov, osuđen na sedam godina zbog kritikovanja invazije.

Nakon što je objavio otvoreno pismo o Putinu, Juferev je rekao da je dobio stotine poruka mržnje. Ali on je rekao da veruje da većina Rusa razume šta se zaista dešava u Ukrajini. "Rat je strašna reč u ruskom društvu. Sve nas su odgajali bake i dede koji su preživeli Drugi svetski rat, svi se sećaju reči: 'Sve, samo ne rat", rekao je on.