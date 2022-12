Ruski predsjednik Vladimir Putin je govorio o starom oružju.

Izvor: Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas da su protivraketni odbrambeni sistemi "Patriot" zastarjeli i da će Rusija "uvijek naći protivotrov za takve poteze".

"Što se tiče Patriota, ovo je prilično star sistem i ne funkcioniše tako dobro kao naš S-300. Naši protivnici misle da je to odbrambeno oružje, to oni tvrde. Ali to je samo njihova mašta, uvijek ćemo naći protivotrov za takve poteze. Dakle, oni samo gube vrijeme, samo odlažu sukob", rekao je Putin novinarima, a prenosi CNN.

PVO raketni sistem Patriot se prvenstveno koristi za presrijetanje i obaranje balističkih i krstarećih projektila. Ukrajina već duže vrijeme traži od zapadnih zemalja ovaj sistem kako bi efikasnije obarala ruske rakete i tzv. kamikaze dronovi. Američki predsjednik Bajden najavio je slanje tog raketnog sistema u Ukrajinu na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Zelenskim.