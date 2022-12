Tokom polufinalne utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu u Kataru između Argentina i Hrvatske, ozloglašeni ubica Robero Hoze Karmona je pobjegao iz zatvora i ubio je jednog muškarca.

Izvor: Youtube/Canal 10 Cordoba

Roberto Hoze Karmona (60), poznatiji kao "Ljudska hijena" je tokom polufinalne utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu u Kataru između Argentine i Hrvatske uspio da pobjegne iz zatvora u Argentini, a potom i da ubije jednog muškarca, prenosi hrvatski "Jutarnji list". Radi se o vozaču taksija.

On je više puta osuđivan, a poslednji put je dobio doživotnu robiju. On je pobjegao iz zatvora tokom utakmice, a dobio je dozvolu da posjeti svoju djevojku u Las Violetasu. On je iskoristio trenutak nepažnje čuvara i rekao im je da mora u toalet da bi jednostavno izašao na glavna vrata zatvora. Ubrzo je pronašao taksi, ušao je u njega i ubio je vozača. Taksistu je ubo nožem nekoliko puta da bi potom još nekoliko osoba ranio. Ubrzo je uhapšen i vraćen je u zatvor.

Ko je "Ljudska hijena"?

"Ljudska hijena" je optužen za nekoliko krivičnih djela kao što su utaja poreza, teško ubistvo, pljačka i nedozvoljena upotreba oružja. Svih šest čuvara se nalazi pod istragom zbog sumnje da su pomogli Robertu da pobjegne. Navodno bi i sudije koje su mu dozvolile izlazak iz zatvora zbog posjete djevojci mogle da se nađu pod istragom.

Prema prvim informacijama istrage, utvrđeno je da nije moguće da ga čuvari nisu vidjeli dok je izlazio što povećava sumnju da su mu pomagali. On je preuzeto taksi od vozača kojeg je ubio, ali je ubrzo izgubio kontrolu nad vozilom pa je doživio sudar. Napustio je vozilo pa je pronašao novo ali je zamolio ženu da ga vozi, pa je ubrzo i nju napao i povrijedio. On je ubio dva zatvorenika u dva prethodna zatvora pa ostaje pitanje kako je moguće da je uopšte dobio dozvolu od sudija da izađe na slobodu kako bi posjetio svoju djevojku.

On je prvi put osuđen 1986. godine zbog ubistva jedne žene. Potom je u zatvoru ubio dva zatvorenika, a poslednja njegova žrtva je nesrećni taksista. On se smatra jednim od najopasnijih ubica u istoriji Argentine. Godine 1982. je osuđen na 10 godina zatvorske kazne zbog teške pljačke i konzumiranja narkotika. Ubrzo je bio na slobodi pa je mjesec dana kasnije ubio tada šesnaestogodišnju Gabrijelu Čepi. Prvo ju je silovao, a onda joj je pucao u glavu.