Još uvijek ima 12,3 milijarde njemačkih maraka koje ni nakon više od dvije decenije nisu zamijenjene za eure.

Izvor: Profimedia

Ko zna gdje su skrivene ili nestale, tek 12,3 milijarde njemačkih maraka nikada nisu zamijenjene za eure. To se i dalje može učiniti po starom kursu i povremeno se čuju bizarne priče o pronalasku slamarica preminulih rođaka.

U godišnjem izvještaju Njemačke centralne banke je sad već bizarna informacija: još uvek ima 12,3 milijarde njemačkih maraka koje ni nakon više od dvje decenije nisu zamijenjene za eure. Isto tako, još uvek stižu bizarne vjesti o pronalaženju ušteđevine, često preminule rodbine: tako je jedan čovek raščišćavao kuću pokojnog oca i otkrio da je ovaj baštenske patuljke – te omiljene keramičke figure – koristio kao kasice-prasice. Doduše, tu je bilo svega kovanica marke za svega 26 eura. Prije dvije godine je srećne ruke bio rođak koji se spremao da proda kuću preminulog ujaka na jugu Njemačke, jer se našao u finansijskom škripcu. U kući ujaka je pak našao kese i kutije od cigareta pune para – ukupno oko 3,5 miliona maraka, piše DW.

I jedna komoda koja je dospjela humanitarnoj organizaciji u Lajpcigu pokazala se kao čarolija: u njoj je bilo skriveno nekih 27.000 maraka. Njemačke marke i dalje „kaplju“ u filijale banaka gdje se bez ikakvog roka trajanja mogu mijenjati po kursu koji je važio pri uvođenju eura 2001. godine – jedan euro za 1,95583 marke. Johanes Berman iz uprave Savezne banke kaže da je, nakon dvije sušne godine koje objašnjava pandemijom, u ovoj godini u banke donijeto nešto preko 49 miliona maraka.

"Ne vjerujem da će taj iznos dalje rasti. U buduće će biti sve manje i manje.“ I tih 49 miliona su kap u moru prema preostalih 12,3 milijardi maraka koje nikad nisu zamijenjene. Najvjerovatnije je nešto od toga nepovratno uništeno – ili je nepažnjom i neznanjem završilo na smetlištu ili spalionici, otišlo na dno mora ili nestalo u nekoj nesreći.

U Saveznoj banci pretpostavljaju da su određenu količinu maraka zadržali građani „za uspomenu“, a i da će se zanimljiv iznos naći i u kolekcijama numizmatičara širom svijeta. To je vjerovatno za manje apoene – recimo novčanice od pet maraka su bile rijetkost čak i dok je marka bila važeća, ali teško da će se u mnogim zbirkama naći novčanice od hiljadu maraka. A upravo takvih nedostaje još oko 1,1 milion komada, dakle ukupno 1,1 milijarda maraka u krupnim banknotama. Logično je pretpostaviti da su to u slamaricu stavili neki koji su ionako imali dovoljno. A to onda znači ne samo u Njemačkoj, jer je marka bila rado viđen gost i na Bliskom i Dalekom istoku, nešto rjeđe u Africi ili Americi.

Ali tu su i zaključani bankovni pretinci Švajcarske ili Lihtenštajna i proći će još decenije dok banke ne steknu pravu da otvore sefove koje niko godinama nije koristio.