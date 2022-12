Saljih Mustafa je osuđen na 26 godina zbog ratnih zločina koje je počinio 1999. godine!

Izvor: Youtube/KosovaPress/screenshot

Saljih Mustafa je osuđen danas u Specijalnom sudu Kosova u Hagu na 26 godina zatvorske kazne zbog počinjenog ratnog zločina u aprilu 1999. godine. Mustafa je jedan od komandanata terorističkih jedinica OVK.

On je osuđen zbog ratnog zločina u aprilu 1999. godine nad šest albanskih civila zatočenih u logoru na imanju u selu Zlaš. On je komandovao jedinicom koja je mučila ljude satima. Tukli su ih, palili kožu, lomili kosti,... Mustafa je to i lično radio. Jedan Albanac je mučen danima, a na kraju je ubijen i zakopan u plitak grob.

Ti zločini dokazani su svedočenjima žrtava, drugih svedoka i dokumentacijom. Mustafa se nalazi u pritvoru u Sheveningenu od 24. septembra 2020. godine, kada je uhapšen.