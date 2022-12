Većina ukrajinskih zvaničnika tvrdi da se ruski predsjednik Putin sprema za veliku ofanzivu.

Izvor: Profimedia

Viši ukrajinski zvaničnici kažu da se ruski predsjednik Vladimir Putin sprema za veliku ofanzivu u novoj godini, uprkos nizu neuspjeha Rusije na frontu poslednjih mjeseci. Ukrajinski ministar odbrane Aleksij Reznikov rekao je da Ukrajina sada može uspješno da se brani od ruskih raketnih napada koji ciljaju ključnu infrastrukturu, posebno napada na energetsku mrežu. Međutim, Reznikov ističe da postoje dokazi koji sugerišu da Kremlj priprema novu ofanzivu.

Komentari ukrajinskog ministra odbrane slični su tvrdnjama koje su već iznjeli brojni ukrajinski zvaničnici, uključujući ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, šefa oružanih snaga Valerija Zalužnog i načelnika kopnenih snaga Aleksandra Sirskog, piše Gardijan.

"Polovina mobilisanih još je na obuci"

Dok Reznikov očekuje da će ofanziva biti pokrenuta u februaru, drugi visoki zvaničnici veruju da bi se to moglo dogoditi već u januaru. Ukrajinski ministar odbrane se osvrnuo na djelimičnu mobilizaciju 300.000 ruskih vojnika. On je predložio da se polovina mobilisanih, često posle minimalne obuke, upotrijebi za borbena dejstva na liniji fronta, dok se ostali temeljnije pripreme za buduće ofanzive.

"150 hiljada vojnika mobilisanih u drugoj fazi započelo je obuku u različitim kampovima. Regrutovanim vojnicima će biti potrebno najmanje tri mjeseca da se pripreme. To znači da će Rusi sledeći talas ofanzive krenuti vjerovatno u februaru, kao i prošle godine. To je njihov plan", rekao je on.

Reznikov očekuje da će Rusija nastaviti da mobiliše svoje građane i nakon što se izvrše djelimične mobilizacije. Strategiju ruskih komandanata opisuje kao "mlin za meso", gdje je cilj da se što više ljudi pošalje na front kako bi se sa većim brojem snaga obezbjedile vojne pobjede.