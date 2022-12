Ukrajinski zvaničnici tvrde da Rusi spremaju novi veliki napad u januaru.

Ruske snage mogle bi biti sposobne da pokrenu "veliku ofanzivu" u Ukrajini do kraja januara ili tokom februara, uprkos uzastopnim porazima i vojnim problemima, rekao je u utorak ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba.

Moskva se priprema da pokrene veliku ofanzivu početkom 2023., dok trenutno nastavlja da napada ukrajinsku energetsku infrastrukturu, rekao je Kuleba, kako prenosi The Guardian.

"Mislim da bi se ruska sposobnost za sprovođenje ofanzive, možda velike ofanzive, mogla obnoviti negdje do kraja januara, februara. To je ono što oni pokušavaju da učine. A mi, naravno, činimo sve da do toga ne dođe", rekao je Kuleba, obraćajući se novinarima iz skloništa u središtu Kijeva.

Rusija se "definitivno još uvijek nada da će uspjeti da probije naše linije i napreduje dublje u Ukrajinu", rekao je, ukazujući na "regrutaciju koju su najavili i obuku novih vojnika, te kretanje njihovog teškog naoružanja širom zemlje".

Rekao je da se ciljevi ruskog predsjednika Vladimira Putina nisu promijenili otkako je naredio svojim trupama da napadnu Ukrajinu u februaru te je pozvao zapadne saveznike da ne slušaju "prazne izjave" Kremlja.

"Niko se ne smije zavaravati. Rusija nije promijenila svoje ultimatume, i dalje želi da osvoji cijelu Ukrajinu. Ono što oni sada žele nije mir, već zastoj u agresiji da bi je nastavili kasnije. Nećemo igrati ovu igru", rekao je Kuleba.