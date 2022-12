Ruske snage imaju dovoljno raketa za još tri do pet raketnih napada velikih razmjera na Ukrajinu.

Izvor: Profimedia

Zamjenik direktora ukrajinske vojne obavještajne službe tvrdi da Rusija koristi stare ukrajinske rakete za napad na energetsku infrastrukturu i da ruske snage imaju dovoljno raketa za još tri do pet raketnih napada velikih razmjera na Ukrajinu.

Ostaci projektila, koji su napravljeni u ukrajinskoj fabrici oružja i predati Rusiji 1990-ih u sklopu sporazuma koji garantuje suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine, pronađeni su u ruševinama nakon posljednjih velikih ruskih raketnih udara širom Ukrajine u oktobru, rekao je Vadim Skibicki, zamjenik šefa ukrajinske vojne obavještajne agencije.

Već dugo se vjeruje da ruske zalihe modernih, preciznih raketa ponestaju. Skibicki kaže da su od početka rata ruske fabrike oružja napravile oko 240 preciznih krstarećih raketa H-101 i oko 120 krstarećih raketa tipa Kalibr, koje Rusi lansiraju sa mora.

Lansiraju iz četiri smjera

U razgovoru za "Njujork tajms", Skibicki je dao procjenu trenutnih raketnih mogućnosti Rusije: "Prema našim proračunima, Rusi imaju rakete za još tri do pet talasa napada. To je ako računamo 80 do 90 raketa u jednom talasu".

On je takođe istakao da ruske snage lansiraju rakete na Ukrajinu iz četiri pravca: iz Crnog mora na jugu, iz Kaspijskog mora na jugoistoku, iz Rusije na istoku i iz Bjelorusije na sjeveru.