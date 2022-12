Hejli Dan je bila šokirana kada su joj pokucali na vrata i optužili njenog partnera Džejmsa Kempa da je pedofil.

Izvor: facebook/Hayley Dunn

Žena je pomogla da se osudi njen muž pedofil tako što je pozitivno identifikovala slike muškosti koje je slao "mladim djevojkama". Hejli Dan je bila šokirana kada je grupa "lovaca na pedofile" pokucala na njena vrata i optužila njenog partnera Džejmsa Kempa za s***ualno uznemiravanje. Kada su joj pokazali slike perverznjaka, znala je da je to on - i njen svijet se "potpuno srušio".

Hejli, koja sada ima 50 godina, rekla je: "Bila sam loše, plakala sam, pala na pod - bila sam u šoku i slomljena." Par se upoznao na aplikaciji za upoznavanje u februaru 2017. i brzo su uplovili u vezu i vjenčali se šest mjeseci kasnije. Ali, kada su se Zaštitnici djece od pedofila u Škotskoj pojavili u njihovom domu u Glenrotu u januaru 2018, sve se promijenilo.

Grupa 'lovaca na pedofile' se pretvarala da su mlade djevojke na mrežama kako bi uhvatili Kempa, koji je zauzvrat slao eksplicitne snimke. Od Hejli je tada zatraženo da potvrdi da su to genitalije njenog muža - i bila je uništena kada je shvatila da jesu. Kemp, koji sada ima 45 godina, uhapšen je nekoliko mjeseci kasnije i na kraju osuđen na 18 mjeseci. Takođe je naveden kao se**ualni prestupnik.

Hejli kaže da je to ostavilo ožiljke na nju i da, pet godina kasnije, jedva može da se natjera da napusti kuću. I, da stvar bude još gora, par je još uvijek u braku. Rekla je: "Moj svijet se potpuno raspao. Moja prva pomisao je bila 'da li je dodirnuo moju ćerku?' Kako joj je bio blizak. Uvijek ju je mazio i govorio da želi da je usvoji. Nisam mogla da vjerujem da sam se zaljubila u nekoga ko bi ovo uradio. Rekao je da će ubiti svakoga ko pokuša da dodirne moju ćerku, a on je to radio u našoj dnevnoj sobi. Ja sam prepoznala odjeću i prepoznala njegovu 'muškost'. Bio je milion posto on - njegova narukvica, sat, sve je bilo tu."

Hejli, koja pati od fibromialgije i artritisa, rekla je da je Kemp "prevario sve" i da nije mogla da pretpostavi šta radi jer nije imala nikakvih briga tokom braka. Rekla je: "Sve je bilo u redu. Nikada nismo imali s**ualni život, ali uvijek sam mislila da je to zato što je pazio jer nije želio da me povrijedi, jer je bio pažljiv jer sam toliko bolovala. Onda je počeo da ne dolazi u krevet i sjedio je u dnevnoj sobi na svom telefonu. Mislila sam da diže noge, gleda televiziju, ali je sve kasnije počeo da dolazi u krevet. Sve je prevario. Čuvao me, govorio je da sam ljubav njegovog života – sve je to bilo gomila smeća. On je igrao ulogu veoma dobro." Posljednji put kada je Hejli vidjela Kempa bio je dan kada je osuđen 29. novembra 2018. Ona je rekla da je iskustvo što ga je vidjela na sudu "apsolutno užasno" i da se boji da će se "vratiti radi osvete". Hejli je rekla: "Drhtala sam na putu do suda. Gledala sam ga dok je sjedio, a koljena su mi drhtala - bio je to užasan dan."

"Taj dan nisam imala energije. Kada ga je sudija osudio na 18 mjeseci, rasplakala sam se i stalno sam govorila hvala sudiji. I dan danas se mučim. On zna gdje živim, imam vizije kako dolazi u kuću. Najgore od svega je što smo još uvijek u braku, najgori je osjećaj biti u braku sa pedofilom. Neće mi dati razvod. Čekam da dođe taj dan."