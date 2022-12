Zbog problema sa strujom Beč je u nekoliko zgrada uveo naplatu korišćenja lifta.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Zbog nestašice i visokih troškova za struju u Austriji održavanje zgrada je poskupilo i samim tim vratilo neke stvari koje su bile davna prošlost. U nekoliko zgrada u Beču je vraćena naplata vožnje liftom.

U stambenoj zgradi u trećem bečkom okrugu svi koji žele da se voze liftom moraju da ubace 20 centi u kasicu, a ko to ne uradi, moraće pješice. Stanari su dobili ključ kojim mogu da otvore lift, a gosti moraju da plaćaju vožnju. Međutim, plaćanje je moguće samo u prizemlju, pa je spuštanje liftom moguće samo uz ključ. Što se ključa tiče, ni on nije besplatan već stanare košta 15 do 20 eura mesečno.

U mnogim starim zgradama, a u Beču ih ima mnogo, postoje stari liftovi sa kasicama, koje su bile stavljene van upotrebe, a sada ponovo dobijaju na značaju.