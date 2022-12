Taner Lin Horner je u pritvoru zbog sumnje da je oteo i ubio sedmogodišnju djevojčicu u Teksasu.

Izvor: Facebook/screenshot

Dostavljač je uhapšen nakon što je navodno "priznao" otmicu i ubistvo 7-godišnje Atine Strand. Taner Lin Horner, (31) iz Teksasa, nalazi se u pritvoru u zatvoru okruga Vajz zbog krivičnog djela ubistva i teških optužbi za otmicu nakon što je u srijedu dostavio paket na adresu gdje je nestala djevojčica živjela.

Atina je poslednji put viđena u domu svog oca u Teksasu oko 18 časova u srijedu, 30. novembra. Istražitelji su rekli da je dostavljač bio na adresi gdje djevojčica živi, otprilike u isto vrijeme kada je ona nestala.

Nestanak Atine prijavila je njena maćeha, a samo dva dana kasnije njeno tijelo je pronađeno na putu u Teksasu - 10 kilometara daleko od njene kuće. Šerif okruga Vajz Lejn Akin rekao je: "To je jedna od najtežih istraga u kojima sam učestvovao jer je to dijete, i kad god se radi o djetetu koje je umrlo, to vam slama srce."

Policija je na konferenciji potvrdila da je tijelo nestale djevojčice pronađeno u petak. Istražitelji su vjerovali da je dostavljač "oteo Atinu" iz njenog doma i potvrđeno je da je umrla "u roku od sat vremena" nakon što je kidnapovana.

Policija je uspjela da prati lokaciju dostavljača i rekli su da su "digitalni dokazi" pomogli da se locira osumnjičeni. Takođe su pohvalili pomoć firme u kojoj je mladić radio koja je dala ključne dokaze vlastima u njihovoj istrazi. Šerif Akin je otkrio da je Atinina porodica "razorena i ljuta", ali zahvalna na podršci koju im je lokalna zajednica pružila u ovom užasnom trenutku.

Firma u kojoj je radio dostavljač se oglasila: "Riječima ne možemo da opišemo šok zbog izvještaja oko ovog tragičnog događaja. Prvo i najvažnije, naše misli su sa porodicom u ovom najtežem trenutku i nastavljamo da u potpunosti sarađujemo sa istražnim organima. U ovom trenutku, sva dalja pitanja bi trebalo da budu upućena organima za sprovođenje zakona."