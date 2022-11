Stručnjaci su otkrili zašto računi izblede posle par meseci iako vam garancija važi dve godine, kao i kako da rreklamirate nešto ako vam je od računa ostao samo prazan papir.

Izvor: MONDO/Lana Stošić

Želite da reklamirate robu koja se pokvarila, sačuvali ste račun, ali je od njega ostao samo prazan papir. Ipak, puni nade odlazite u prodavnicu, ali trgovac sa druge strane pulta odbija da vam uvaži reklamaciju, jer, kako glasno ističe, nemate dokaz o kupovini.

Ova situacija desila se nebrojno puta do sada, a svi i dalje "čupaju kosu sa glave" pokušavajući da shvate zašto fiskalni računi nisu čitljivi već nakon nekoliko meseci, iako garancija na svu robu kupljenu u Srbiji važi dve godine. Većina potrošača tada izgubi svaku nadu da će mu robu popraviti, zameniti ili da će u krajnjem slučaju dobiti svoj novac nazad.

Međutim, rešenje postoji. ​Ono što većina građana Srbije ne zna, a ni trgovci vam to uglavnom neće reći - fiskalni račun nije jedini dokaz o kupovini, već u ove svrhe može poslužiti i slip, izvod iz banke ili garantni list! Stručnjaci su prethodnih godina savetovali potrošače da odmah posle kupovine kopiraju ili skeniraju fiskalni račun, kako ne bi došli u situaciju da je on neupotrebljiv kada nam zatreba. Međutim, sa uvođenjem e-fiskalizacije stigle su i olakšice za potrošače, pa je dovoljno samo da skenirate QR kod sa računa i sačuvate ga u svom telefonu.

Na pitanje zašto blede fiskalni računi odgovorio nam je potpredsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS) Zoran Nikolić. "Postoje dva problema, a to su papir i štampač. Kada fiskalni račun izbledi postavlja se pitanje da li je štampač dovoljno kvalitetan i da li se štedi na sirovinama kada račun ne može da izdrži dve godine, koliko traje zakonska saobraznost proizvoda. Potrošači se već duže vreme sa pravom pitaju zašto fiskalni računi blede već nakon par meseci, kada dve godine traje garancija" napominje Nikolić za K1info.rs i dodaje:

"Da bi se određeni proizvod reklamirao zakon kaže da potrošač treba da obezbedi dokaz o kupovini. Međutim, dokaz nije samo fiskalni račun, već to može biti i slip ili izvod iz banke gde se vidi transakcija prema trgovcu. Ako je roba plaćena čekovima, izvod iz banke takođe može biti dokaz za to. I garantni list može poslužiti u ovu svrhu, ali samo pod uslovom da je pravilno popunjen i da je upisan broj fiskalnog isečka.

Međutim, napominje on, ukoliko je povrat novca, a ne reklamacija u pitanju, fiskalni račun je obavezan. "Trgovac može izvući kopiju računa, ali to nije njegova obaveza, već dobra volja. Do skoro su trgovci za to morali da razmotavaju kontrolne trake i traže kopiju računa potrošača, što nije jednostavan zadatak. Ali, sa novim računima to je drastično olakšano jer se čuvaju čak 10 godina u server bazi Poreske uprave, pa je sad dosta lakše da pronađu kopije", napominje on.

Umesto dosadašnjih saveta potrošačima da fiskalne račune čuvaju na tamnom mestu, jer papir na kome se štampaju ne trpi svetlost, za potrošače sada imaju novi predlog. "Novi računi sada imaju QR kod, pa je savet da ga očitate i čuvate u elektronskoj formi, umesto da kopirate ili skenirate račune što su ljudi do sada uglavnom činili. To vam je dovoljan dokaz", savetuje Nikolić.