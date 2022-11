Kineski predsednik Si Đinping će u ranoj fazi da uguši demonstracije, kaže ekspert Stiv Tsang.

Kineski predsednik Si Đinping učiniće "sve što je potrebno da uspostavi red“ na ulicama, rekao je ekspert. Profesor Stiv Tsang, direktor kineskog instituta SOAS, rekao je za Skaj njuz: "Si Đinping će narediti partiji, vladi i policiji da učine sve što je potrebno da se uspostavi red na ulicama kineskih ulica". Rekao je da ne vidi da predsednik "pristaje na zahteve demonstranata“ i da ublažava ograničenja COVID-a.

"Mislim da je namera koju će Si Đinping imati da reši stvari sada u ranoj fazi, tako da ne mora da šalje tenkove kao što je to uradio njegov prethodnik 1989. Ali to podrazumeva da će sila biti upotrebljena. Ali ako se koristi u ranijoj fazi, može biti u manjem obimu", dodao je on.

Profesor Tsang je takođe rekao da način na koji je Peking vodio prodemokratske proteste u Hong Kongu 2019. pokazuje nam da gospodinu Siju "ne nedostaje mašte u korišćenju drugih načina da zastraši lokalno stanovništvo da se pokori bez velikog prolivanja krvi“.

Da podsetimo, U brojnim kineskim gradovima je došlo do prostesta građana, kojima se politika "nulte tolerancije" protiv kovida nimalo ne dopada, a još manje žele u novi lokdaun. To je preraslo u demonstracije protiv kineska komunističke partije i njenog lidera. Prema nekim procenama okupilo se između 500 i 1.000 nezadovoljnih građana ovog višemilionskog grada, a demonstranti su munjevito bili okruženi policijom.