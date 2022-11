Razgovor predsjednika Narodne Republike Kine i kanadskog premijera Džastina Trudoa procurio je u javnost, a sada se oglasilo ministarstvo Kine.

Izvor: Twitter/JackPosobiec

Ministarstvo spoljnih poslova Kine oglasilo se o susretu kineskog predsjednika Si Đinpinga i kanadskog premijera Džastina Trudoa na samitu G20. Ministarstvo je objavilo saopštenje nakon što je objavljen snimak na kome Si čita bukvicu Trudou nakon što su kanadski zvaničnici otkrili detalje njihovog prethodnog sastanka novinarima.

Na snimcima sa samita G20 u Indoneziji vidi se kako frustrirani kineski predsjednik povlači kanadskog premijera u stranu i govori mu da nije prikladno da se detalji razgovora dvojice lidera odmah dijele sa medijima. "Sve o čemu smo pričali je procurilo u novine, to nije u redu. Tako ne funkcioniše diplomatija", rekao je kineski predsjednik Trudou.

Si nikoga ne kritikuje

"Peking podržava iskrene razmjene sve dok se one održavaju na ravnopravnoj osnovi, a Kina se nada da će Kanada preduzeti korake za poboljšanje bilateralnih odnosa", rekao je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Mao Ning tokom redovnog brifinga za medije. "Snimak koji ste spomenuli je zaista bio kratak razgovor dvojice lidera tokom samita G20. To je veoma normalno. Mislim da ga ne treba tumačiti kao da predsjednik Si kritikuje ili optužuje bilo koga", rekao je Mao. Mao nije odgovorio na Rojtersova pitanja zašto je dogovoren sastanak za srijedu i šta je Si mislio kada je rekao "nije prikladno" i "mi to nismo uradili na taj način".

Šta je kineskom predsjedniku smetalo?

Đinping je bio ljut što su kanadski zvaničnici prenijeli medijima da je Trudo tokom prethodnog razgovora izrazio zabrinutost zbog sve agresivnijeg miješanja Kine, piše Gardijan. "U Kanadi vjerujemo u slobodan, otvoren i pošten dijalog. Nastavićemo da sarađujemo konstruktivno, ali biće stvari oko kojih se nećemo slagati", rekao je Trudo.

Siđinping i kanadski premijer Izvor: youtube/ Guardian News

Kineski predsjednik mu je, gestikulirajući rukama, na to odgovorio da "prvo treba da se stvore uslovi za saradnju". Dvojica lidera su prekinula razgovor rukovanjem i krenuli u suprotnim pravcima. Neprijatna komunikacija i prethodni razgovor uslijedili su nakon ponovljenih upozorenja Trudoa i drugih zvaničnika da Kina pokušava da potkopa kanadsku demokratiju.

Kanadski obavještajni zvaničnici izvjestili su u januaru da vjeruju da se Kina umiješala u izbore 2019. Kanadska policija je u ponedeljak optužila naučnika u elektroenergetskoj kompaniji Kvebeka za špijunažu zbog navodnog slanja poslovnih tajni Kini.