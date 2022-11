Vlasti veruju da su muškarci hteli da ubiju 17-godišnjaka, poznatog po nadimku "Prljavo lice".

Izvor: YouTube/screenshot/Unsion TV

Policija u Ekvadoru uhapsila je sedam naoružanih napadača koji su upali u bolnicu i pokušali da ubiju tinejdžera koji se tamo lečio. Članovi bande uzeli su medicinske sestre za taoce i razmenili vatru sa policijom.

"Svi taoci su oslobođeni i niko nije povređen. Napadači su uhapšeni", rekli su lokalni zvaničnici, a prenosi BBC.

Vlasti veruju da su muškarci hteli da ubiju 17-godišnjaka, poznatog po nadimku "Prljavo lice", jer je član rivalske bande. Tinejdžer je bio u bolnici na intenzivnoj nezi jer je nedavno upucan. Naoružani su držali pet članova medicinskog osoblja kao taoce više od sat vremena.

"Hvala Bogu i policiji što smo još tu"

Drugo bolničko osoblje u gradu Čone reklo je da su se zaključali u sobe dok su naoružani napadači razbijali vrata u potrazi za tinejdžerom.

"Izgleda da nisu znali gde je tinejdžer pa su lutali po bolnici. Hvala Bogu i policiji što smo još uvek tu da ispričamo šta se dogodilo", rekao je Homero Andrade, portparol zaposlenog u bolnici.

Upali u bolnicu Izvor: Youtube/Unsion TV

Predsednik Ekvadora Giljermo Laso takođe se zahvalio policiji i na Tviteru podelio video-snimke na kojima se vidi kako naoružani policajci ulaze u bolnicu.

Poslednjih godina došlo je do naglog porasta nasilja bandi u Ekvadoru, a došlo je i do brojnih smrtonosnih zatvorskih nereda. Analitičari smatraju da je to delimično rezultat širenja meksičkih kartela u Ekvador, gde regrutuju lokalne bande za šverc kokaina.