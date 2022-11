Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko je pričao o planu SAD da pokori Kinu.

Izvor: Youtube/nbc news

Sjedinjene Američke Države žele jednim udarcem da unište Evropu i da pregaze Rusiju, pa da se preko nje približe Kini, izjavio je u nedelju predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko.

"Amerikanci žele jednim udarcem da unište Evropu i da se preko Rusije domognu Kine. Naravno, tako što će pregaziti Rusiju. To su nerealne stvari, nerealne. Valjda u vojsci u Americi nisu budale, ali to je apsolutno nerealno – pokrenuti takav rat, na takvom frontu. Zbog toga Volodimiru Zelenskom ne daju mogućnost, šta god on da priča, ne daju mu mogućnost da uspostavi dijalog s Ruskom Federacijom", rekao je Lukašenko u intervjuu za televizijski kanal "Rusija 1“.

O incidentu u Poljskoj

Lukašenko se osvrnuo na incident s raketama koje su 15. novembra pogodile teritoriju Poljske na granici s Ukrajinom, a za koje su Zapad i Poljska prvobitno tvrdili da su ruske, da bi se potom ispostavilo da su ispaljene iz ukrajinskih PVO sistema S-300.

"Imajte u vidu da u trenutku paljbe iz S-300 u vazduhu ništa rusko nije letjelo. To je u blizini naših granica. Mi, takođe, vidimo cijelu Ukrajinu. Imamo dovoljno snaga i sredstava. Vidimo šta se dešava u vazduhu. Znači, preko Poljske Zelenski nastavlja da pravi tu zbrku, da je produbljuje , da izaziva eskalaciju. Oni sve rade radi eskalacije. A to zabrinjava. To govori da ih Amerikanci snažno drže za jedno mjesto. Samostalni, pametni ljudi tako ne postupaju“, rekao je Lukašenko.

Nema uslova za pregovore

Predsjednik Bjelorusije je rekao da je greška Kijeva to što postavlja uslove za početak pregovora s Rusijom koja je, kako je rekao, uvijek pružala ruku za dijalog.

"Greška Ukrajinaca, Vladimira Zelenskog, jeste u tome što narušava klasične principe pregovaračkog procesa. Utoliko prije što razgovara s ogromnom Rusijom. Ne mogu se postavljati nikakvi preliminarni uslovi“, rekao je Lukašenko. On je pozvao kijevsku vlast da sjedne za pregovarački sto, pa da onda postavlja uslove.

"Drugi klasičan princip su kompromisi. Ne treba da se ubiju svoji sa svojima. Jedna krv teče našim venama. Vidim da Rusija to razumije. Da li to razumije Ukrajina? Vidjećemo uskoro. Tu je izlaz. Treba se u tom pravcu kretati", dodao je Lukašenko.