Kenet Judžin Smit je trebalo da bude ubijen zbog presuda o smrtnoj kazni, ali je izvršenje kazne krenulo u potpuno neočekivanom smeru.

Izvor: Profimedia/AFP PHOTO / Alabama Department of Corrections

Kenet Judžin Smit je osuđen na smrtnu kaznu zbog ubistva Elizabet Senet 1988. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, u Alabami, prenosi "Dejli Star". On je nju ubio za novčanu naknadu u visini od oko 1000 dolara. Izvršitelji kazne nisu uspeli da sprovedu smrtnu kaznu i sada zatvorenika navodno čeka psihički oporavak od mučenja.

Njegova supruga se oglasila kratkom izjavom za medije. Rekla je da će mu trebati oporavak od barem dva meseca od strašnog mučenja koje je doživeo. Kenet je trebalo da bude ubijen u četvrtak 17. novembra. Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država je odbio njegovu molbu o revidiranju konačne odluke o smrtnoj kazni i on je trebalo da bude ubijen u četvrtak 17. novembra.

Izvršitelji smrtne kazne su pokušali da mu ubace iglu na četiri mesta - ruka, dlan, vrat i grudi. Nijedan pokušaj nije uspeo. Kenet je bio vezan dva sata, i nakon sat vremena bez uspeha, izvršenje smrtne kazne je odloženo do daljnjeg.

Kenet se oglasio za američki portal "The Atlantic". Opisao je kako je izgledalo izvršenje kazne. Navodno će tužiti državu Alabamu.

"To je bilo kao da me bodu nožem. Rekao sam im da zovu je*enog sudiju. Zovite mog advokata ili pozovite sudiju", rekao je on prisećajući se trenutaka izvršenja smrtne kazne.

Guverner Alabame, Kej Ajvi, se kratko oglasio za medije. Rekao je da, uprkos incidentu koji se dogodio, je dobro što je uopšte pokušana da se izvrši smrtna kazna.

"Iako pravda nije mogla da se ispuni zbog neuspešnog pokušaja, to je dobro što je pokušano. Moje misli i molitve su uz decu žrtve ubistva jer su ponovo proživeli tešku traumu", rekao je guverner.