Francuska policija se ove nedjelje suočava sa neobičnim slučajem zbog hapšenja osobe koja je osumnjičena za ubistvo, a tijela žrtve niti prijava nestanka osobe nema nigdje!

Izvor: Alexandros Michailidis/Shutterstock

Policija u Francuskoj se ove nedjelje suočava sa neobičnim slučajem navodnog ubistva. Jedna osoba koja je osumnjičena za ubistvo je privedena, ali problem leži u tome što tijela žrtve nema nigdje kao ni prijave nestanka nekog lica, prenosi britanski "BBC".

Osoba koja je osumnjičena za ubistvo je jedan Poljak (46) koji već nekoliko godina živi i radi u Francuskoj kao stolar. On se trenutno nalazi u pritvoru. Francuska policija je "ubijeđena" da se ubistvo dogodilo, a razloga ima nekoliko.

Policija smatra da je 9. marta 2022. godine osumnjičeni Poljak vozio automobil "audi" pod dejstvom alkohola i da je tom prilikom udario ženu na biciklu. To se navodno dogodilo u blizini grada Bourgtheroulde koji se nalazi na oko 140 kilometara udaljenosti od Pariza. On je, navodno, mislio da ju je ubio pa je otišao kući po ašov. Kada se vratio, on je vidio da nje nema i tako je zaključio da je ona ipak živa. Problem leži u tome što je on ljudima koje je zatekao nakon saobraćajnog incidenta da on jeste udario devojku na biciklu. Teorija policije zbog te njegove izjave glasi da je on udario djevojku pa da je otišao po ašov kako bi je "ovjerio", a potom i zakopao.

Državni tužilac Remi Kuten je apelovao na javnost da pomogne nadležnim organima kako bi se što prije otkrilo ko je osoba koja je navodno ubijena. Tužilac je takođe izjavio da nikada nije doživio ovakvu situaciju.

"Kao sudija za prekršaje radim 23 godine i nikada nisam doživio ovakvu situaciju. Nemamo tijelo kao ni identitet osobe za koju smatramo da je ubijena", kazao je on.

Ono što policiji ne ide u prilog jeste da postoji svega nekoliko materijalnih dokaza. Nema tijela, priznanja policiji, bicikla, a nema ni prijave o nestaloj ženi na biciklu. Do pomaka u istrazi dolazi 14. maja kada u policiju odlazi bivša devojka osumnjičenog Poljaka. Ona je ispričala inspektorima da ju je on zvao u pijanom stanju 9. marta i da joj je ispričao da je ubio nesrećnu ženu. To je bila njegova prvobitna izjava, a u drugoj izjavi joj je rekao da je žena zapravo živa i da je otišla kući.

Bivša djevojka Poljaka je potom otišla sutradan 10. marta kod njega. On nije bio kod kuće, ali je primijetila da mu je vozilo oštećeno. Navodno je primijetila i crvenu mrlju na staklu za koju se pretpostavlja da je od krvi. Potom su se oni vidjeli 13. marta i tada joj je ispričao da je ubio ženu, a da ju je potom i zakopao. Neobičan detalj je takođe to što je on priznao da ju je udario dok je vozio automobil marke "audi", a baš to vozilo je navodno ukradeno prije nego što je zapaljeno u aprilu. Naknadno je priznao policiji da je on zapalio vozilo.

Osumnjičeni je uhapšen u junu, a prvobitno je rekao da je priča o nesreći bila “loša šala”, izmišljena kako bi se njegova bivša djevojka sažalila na njega. Za oštećenje na automobilu je tvrdio da ga je sam nanio, koristeći pileću krv za mrlju. Prema navodima policije, on je podlegao pritisku policije i naknadno priznao da se zaista dogodila nesreća, ali da je žrtva bila nepovrijeđena, prije nego što je još jednom ponovio objašnjenje svoje “loše šale”. Policija ima zadatak da hitno otkrije ko je potencijalna žrtva, kako bi se slučaj nastavio dalje.

“Veliki broj ljudi nestane, a da se policiji ne prijavi“, rekao je tužilac Remi Kuten.

Među mogućnostima su i da je žena bila turistkinja ili stranac, ili možda neko na dugoj biciklističkoj vožnji. Takođe je moguće da je reč o prosjakinji, ili nekome ko je potpuno izolovan od porodice. U žalbi svjedocima koju je izdala policija u Ruanu opisuje se da žena ima između 40 i 60 godina, da je nosila ranac i da je na biciklu vjerovatno nosila bisage.