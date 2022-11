Dragana Ristić iz Niša preživela je eksploziju bombe koja se desila u centru Istanbula.

Izvor: Twitter/screenshot/gavinjones10

Za emisiju Uranak na televiziji K1 ovog jutra govorila je Dragana Ristić iz Niša, državljanka Srbije koja je pre nekoliko dana bila ranjena u eksploziji bombe u Istanbulu. Kako je kazala, prekjuče je stigla u Niš i u program se uključila iz svog doma.

"Pozdravila bih ministra Dačića koji je u studiju i mnogo mi je draže što se ovog puta čujemo kada sam u svom domu, jer smo prošlog puta razgovarali kada sam bila u bolnici. Sada sam mnogo bolje i kod kuće sam. Sluh mi je oštećen pa ne čujem najbolje", kazala je Dragana Ristić.

"Osetila sam vrelinu oko sebe"

"Napad se dogodio u nedelju, 13. novembra i ja sam u Istanbulu bila sa prijateljicama u šopingu. Bile smo u radnji, ja sam završila sa kupovinom i izašla sam ispred radnje da ih sačekam. Sedela sam na žardinjeri. Osetila sam strašnu detonaciju i vrelinu iza sebe. Utrčala sam u radnju, jer sam znala da se nešto desilo, ali naravno da nisam odmah registrovala da je u pitanju bila bomba. Gledala sam da se spasim. Tek posle kada sam videla snimak shvatila sam da sam od svih ljudi koji su bili u blizini, ja možda bila i najbliže bombi. Sedela sam na žardinjeri blizu mesta na kojem je bomba bila postavljena. Mislim da me je ta žardinjera i spasla", kazala je Nišlijka.

Istakla je da je u prvom trenutku bila u bunilu i da nije znala u kakvom je stanju.

"Prijateljice su potrčale prema meni, svi su plakali. Ja nisam znala u kom sam stanju, bila sam u bunilu. Kosa mi je gorela i skinula sam garderobu jer sam se uplašila da mi i garderoba nije zapaljena. Kada sam se skinula videla sam ranu. Radnici u radnji su mi prišli, bili su prisebni, ranu su mi zatvorili rukama i garderobom. Rame mi je bilo povređeno i ništa nisam čula, i kosa mi je bila zapaljena", kazala je Dragana.

6 dana u bolnici

"Hitna pomoć je stigla u roku od nekoliko minuta, vrlo brzo su me prevezli u bolnicu. Nisam bila svesna šta se desilo. Znala sam da smo u opasnosti ali nisam znala da je reč o bombi. Niko nije znao šta se desilo. Radnici su odmah zaključali radnju kako bismo bili bezbedni. Dok nisam smeštena u bolnicu nisam znala šta se desilo. Videla sam tada i snimak i tek tada sam shvatila. U subotu sam izašla iz bolnice, šest dana sam bila hospitalizovana. Imala sam sjajnu negu. Naš generalni konzul Ivana Pejović je bila veliki čovek i profesionalac, i Ministarstvo spoljnih poslova mi je pružilo svu moguću podršku iz Srbije. Osećala sam se sigurnom, a to mi je bilo najpotrebnije. Doživela sam traumu. Zahvaljujem se i osoblju hotela Memorijal i doktoru koji me je operisao, i celom turskom narodu.

Događaj je bio veoma traumatičan ali imala sam sreću da oko sebe imam divne ljude i velike profesionalce. Prebrodila sam sve i oporavila se", kazala je Dragana Ristić na televiziji K1 ovog jutra.

Dačić: Svi da imaju broj ambasade

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić koji je bio gost u studiju kazao je da građani u demokratskom društvu više nemaju obavezu da se javljaju ambasadama i konzulatima kada dođu u neku stranu zemlju.

"Svima bih, ipak savetovao da u rezervi imaju broj telefona naše ambasade ili konzulata kada putuju, jer se nažalost dese stvari kada morate da reagujete. Mi nismo dobili nikakvo zvanično obaveštenje od turskih vlasti da je neki naš državljanin povređen ili nastradao u ovom terorističkom aktu. Međutim, naši građani sami su se javili našem konzulatu i ja im se zahvaljujem na tome jer smo tako uspostavili komunikaciju. Insistirao sam na tome da generalni konzul ode do Dragane Ristić, čuo sam se sa njom telefonom dan nakon napada. Dragana je imala i tu nesreću da nije tog trenutka imala telefon uz sebe, u metežu ga nije bilo moguće naći", rekao je Dačić i kazao da je Draganin muž kontaktirao s konzulatom Srbije u Istanbulu.

Ministar je na televiziji K1 istakao da konzularna funkcija Ministarstva spoljnih poslova nije toliko istaknuta, a da bi trebalo da bude.

"Insistirao sam i u prošlom mandatu da se naši ljudi tamo nađu kao dežurni, da telefonski budu pomoć svakome ko ima probleme u inostranstvu, jer ljudi nemaju kome da se obrate. Draganin muž je zvao, nama su se obratili i tako smo saznali, inače ne bismo imali informaciju. Njen telefon je bio izgubljen u eksploziji. Dali smo joj tursku karticu, obavestio sam odmah i predsednika o tome, i od njega imamo podršku da pomažemo našim ljudima širom sveta. Ona je bila turista. Imala je geler u ramenu i dobro je prošla", kazao je Dačić.