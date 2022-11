Majstor Endru Barfild je sjekirom ubio Kejti Kenjon, a potom je slao poruke njenoj djeci kako bi ih ubijedio da je mama živa.

Endru Barfild (51), po zanimanju majstor, je ubio majku dvoje djece, Kejti Kenjon (33), a potom je slao poruke sa njenog mobilnog telefona njenoj djeci kako bi one mislile da je mama živa i da je sve u redu sa njom, piše "Dejli Star". On je konačno priznao krivicu za ubistvo i osuđen je na doživotnu robiju, a priznao je i šta je radio nakon što je ubio Kejti.

Uzeo je njen mobilni telefon i javio se njenoj deci u njeno ime. Pitao je Kejtin

Uzeo je njen mobilni telefon i javio se njenoj djeci u njeno ime. Pitao je Kejtinu ćerku u ime njene majke da li ima hrane u frižideru. Tako je počelo dopisivanje koje se nastavilo. On je potom slao poruke i Kejtinoj sestri Dženi koja je brzo posumnjala u autora poruka zbog lošeg pravopisa. Sinu Kejti Kenjon je Dženi poslala poruku.

"Ćao druže, volim te i izvini. Moraš da pozoveš svog tatu, on će te paziti od danas. Idem po pomoć. Nisi ti kriv. Volim te. Hoćeš li da paziš na svoju sestru? Endi će ti čuvati leđa. Pozovi tatu da dođe dok ja nisam tu. Ako on neće da te čuva, reci mu da te vodi kod Endi", pisalo je u poruci sinu od strane sestre Kejti Kenjon.

Dan nakon što je prijavljen nestanak Kejti, Dženi je napisala Endru da ga je "provalila" na osnovu pravopisa i gramatike u porukama koje su upućene djeci njene ubijene sestre. Ona mu je zapretila policijom koja bi ga pronašla na osnovu lokacije odakle je poslata poslednja poruka. On je navodno sjekirom ubio Kejti, a potom je zakopao iza kuće.