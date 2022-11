Zelenski je juče rekao da "nema sumnje da to nije bio ukrajinski projektil".

Izvor: Twitter/@clashreport

Da li je projektil koji je pogodio Poljsku ranije ove nedjelje zaista ukrajinska raketa koja je propala? Dok američki i evropski zvaničnici pozivaju na dalju istragu, predsjednik Zelenski nastavlja da insistira da je to rusko oružje, prenosi Dejli Mejl.

Poljski predsjednik Andžej Duda i lideri NATO-a juče su umanjili sumnje da Moskva stoji iza rakete S-300 koja je u utorak pogodila grad Przevodov, ubivši dvoje, ističući da je "velika vjerovatnoća" da je došla od kijevskih snaga - znači saveznika i da oni neće odgovoriti vojno, što je moglo izazvati Treći svjetski rat.

Ali predsjednik Zelenski je juče rekao da "nema sumnje da to nije bio ukrajinski projektil" na osnovu vojnih obavještajnih podataka i optužio je zapadne saveznike Ukrajine da su zabranili njegovim istražiteljima da pregledaju mjesto pada ili da budu dio istrage.

Kurt Volker, bivši američki specijalni izaslanik za Ukrajinu je rekao da Kijev ima "veoma sofisticirane" sisteme za praćenje raketa i "zna šta se dešava". Iako nije izričito podržao verziju događaja Zelenskog, pozvao je da se Ukrajina uključi u istragu o raketama.

"Ukrajinci imaju veoma dobro prikupljanje podataka - imaju dobre radare, prate svaki projektil, bio sam u njihovom štabu gdje to rade. Oni znaju šta se dešava. Siguran sam da to rade i Poljaci. Siguran sam da i mi radimo. Dakle, Poljaci i Ukrajinci treba da sjednu sa svojim stručnjacima i pogledaju njihove podatke... i da dođu do onoga što misle da se zaista dogodilo", rekao je on za Vašington Ekaminer.