Jedan mladić (19) je odbio da pomogne novčano starijem bratu kome je potrebna operacija noge jer novac čuva za svoju mačku.

Izvor: Youtube/Stock Footage - No copyright Videos/screenshot

Slučaj porodične drame je uznemirio korisnike društvenih mreža. Korisnik "redita" koji se potpisuje pod imenom "Gaulle" podelio je ljude i izazvao pravi rat u komentarima. Evo šta se dogodilo u toj porodici. Nije poznato gde i kada se desilo ovo.

Mladić (19) ne želi da novčano pomogne svom starijem bratu kome je navodno hitno potrebna operacija noge, piše "Dejli Star". Porodica je skupila određenu svotu novca, ali im fali još. Mladić navodno radi i ima neku ušteđevinu i njegova porodica ga moli da im on pozajmi neki deo novca za operaciju starijeg sina, odnosno njegovog brata.

Mlađi brat je odbio da pozajmi novac, a otkrio je i svoje razloge. On je napisao na "reditu" da ga je stariji brat često maltretirao i tukao u mladosti. Navodno su roditelji čak uvek branili starijeg brata koji je, prema rečima mlađeg, bio prilično brutalan i surov prema svom mlađem bratu od kojeg mu sada treba novčana pomoć. Rekao je da je to prvi razlog, a drugi razlog je navodno jer novac čuva za svoju mačku. Za hranu, ili neku eventualnu operaciju u budućnosti.

Porodica je poludela, mlađi brat ih je razbesneo, a to je izazvalo veliki broj komentara ispod njegovog posta na "reditu". "Postavio si granice sada i time si pokazao da više ne trpiš nasilje"; "Imamo samo jednu familiju. Malo vremena se provodi s njima i treba to maksimalno iskoristiti"; "Iskoristi maksimalno svoj novac za svoju mačku jer one nisu dugo sa nama", su samo neki od komentara.