Autor knjige o Putinu rekao da prvi čovjek Rusije ima nekoliko preostalih opcija u ratu u Ukrajini.

Izvor: Profimedia

Povlačenje Rusije iz Hersona, ako se to zaista i dogodi, smatra se velikim udarcem za Vladimira Putina. Dr. Mark Galeoti, autor knjige "Putinovi ratovi: od Čečenije do Ukrajine", kaže da to označava "novu fazu u ratu".

On je za Skaj njuz izjavio koje opcije bi Putin sada mogao da ima. "Putin više ne pokušava da dobije rat na bojnom polju. Umjesto toga, on jednostavno pokušava da izbjegne poraz", rekao je on. "Ruski predsjednik se sada kladi da će Zapad na kraju povući podršku Ukrajini kada vidi da je to preskupo", rekao je Galeoti za Skaj njuz. "Putin vjeruje da je Zapad na kraju slab i da nije u stanju da zadrži fokus, pa je plan da se ukopaju i puste da rat traje koliko god je potrebno", dodaje on. Ako to ne uspije, Galeoti kaže da Putin ima nekoliko drugih opcija.

"Rusi navode da su pregovori mogući, ali u ovom trenutku izgleda da nema dodirnih tačaka između dvije strane, tako da su pregovori besmisleni. Zatim postoji opcija eskalacije, kao što je upotreba taktičkog nuklearnog oružja, ali ne vjerujem da Putin zaista razmišlja o tome", rekao je on. "Drugi izbor bi bio da se preda, što bi označilo kraj Putinove karijere. Dakle, sve što mu preostaje je da se drži i čeka", rekao je autor i dodao da je "veoma teško vidjeti izlaz iz ovoga."

Podsjetimo, krajem oktobra je počela evakuacija ruskog stanovništva u Hersonu zbog ukrajinske kontra-ofanzive. Kiril Stremousov, ruski šef Hersona, rekao je da će ruske trupe otići najverovatnije na lijevu, istočnu obalu Dnjepra.

Iako se navodilo da Rusi napuštaju Herson, ukrajinske snage još nisu ušle. Ukrajinci misle da je najava povlačenja zapravo zamka i da se Rusi spremaju za žestoke ulične borbe u Hersonu, ali još uvek je neizvesno šta će se dogoditi.