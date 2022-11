Džoš Kliver je bio vezan i imao povez preko očiju u kuhinji serijskog ubice Deda Mraza Brusa Makartura u Torontu, ali misli da ga je nekoliko ključnih reči spasilo od smrti.

Izvor: Youtube/ BBC Three/Screenshot

Džoša Klivera je Brus Mekartur, zvani Deda Mraz iz pakla, vezao i stavio mu povez preko očiju kada je došao u njegov stan, ali vjeruje da je nekoliko ključnih reči uspjelo da uplaši ubicu. Makartur je već ubio osam žrtava u svom stanu u Torontu, a Džoš je imao sreće što nije bio dodat na "crnu listu."

Ubica je ciljao uglavnom gej muškarce tokom sedmogodišnjeg ubijanja, sekao njihova tijela i krio ih u bašti prijatelja gdje je radio. Takođe je čuvao na USB-u fotografije muškaraca prije nego što ih je ubio, i osuđen je na doživotnu kaznu 2018. godine. Džoš, razmišljajući o mučnom događaju iz 2012. godine, vjeruje da samo zbog jedne rečenice on nije ubijen.

Rekao je za Sun: "Pitao je da li neko zna da sam tamo. Rekao sam mu da smo moj dečko i ja sve vrijeme pratili gdje smo i tada se desio preokret. Gledajući unazad, definitivno mislim da je to bilo zato što nije želio da neko primijeti da sam nestao. Zapravo mislim da bi to mogao da bude veliki razlog zašto sam i danas živ."

Džoš je zarađivao novac kao se*sualni radnik 2012. i otišao je u Makarturov stan nakon što je odgovorio na njegov oglas na Craigslist-u. U to vrijeme se borio sa zavisnošću od droge, a kada ga je Deda mraz vezao u svom stanu, kao i druge žrtve, Džoš je to shvatio kao da je dio se*sualne igre. Džoš je uspio da skine povez sa očiju baš kada je Mekartur izašao iz kuhinje, tada su progovorili. "Mislim da nikada neću u potpunosti preboljeti ono što se dogodilo", rekao je Džoš. Dok je Džoš imao sreće da pobjegne, ali neki drugi nisu.

Mekarturove žrtve su: Endru Kinsman, 49; Selim Esen, 44; Skandaraj Navaratnam, 40; Abdulbasir Faizi, 44; Kirushna Kumar Kanagaratnam, 37; Dean Lisovick, 47; Sorus Mahmudi, 50; i Majeed Kaihan, 58. Njegovi razlozi za ubistvo su i dalje nepoznati, ali je sudija Džon Mekmehon rekao da je to moglo da bude zbog njegovog ličnog zadovoljstva.

Deda Mraz ubica Izvor: Youtube/ BBC Three

Neki su rekli da je to zbog onoga što se dogodilo u njegovoj prošlosti. Mekartur se razveo i na kraju se iselio iz svoje porodične kuće kasnih 90-ih, gdje su živjela njegova djeca, jer je imao gej ljubavnika. Govoreći za novu dokumentarnu seriju BBC Three "Deda Mraz: Serijski ubica", bivši prijatelj koji nije želio da bude imenovan je rekao: "Vjerovatno je bilo prilično traumatično... On uživa u muškarcima se*sualno, ali osim toga, ja sam siguran da ih krivi za način na koji mu je život ispao."

Kada je Makartur uhapšen, policajci su na njegovom računaru pronašli devet fascikli sa imenima njegovih žrtava. To je uključivalo njihove snimke sa društvenih medija i slike njihovih genitalija. Čak je slikao neke leševe u bundi i sa konopcem i metalnom šipkom korišćenim za ubistvo.