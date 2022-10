Melisa Mur je ćerka serijskog ubice Kita Hantera Džefersona koji je ubio 185 ljudi prema njegovim riječima, a optužen je i osuđen za "samo" osam ubistava. On je uspio u zatvoru da vidi sliku sa vjenčanja na njenom Instagram profilu i ona je otkrila kako danas živi.

Izvor: Youtube/KATU News, Youtube/ KATU News

Melisa Mur (43) je jedna od tri ćerke ozloglašenog serijskog ubice Kita Hantera Džespersona koji je, prema njegovim riječima, ubio 185 ljudi iako je optužen i osuđen za "samo" osam ubistava. Kit je kamiondžija porijeklom iz Kanade i on je osuđen za ubistvo osam žena u Sjedinjenim Američkim Državama u periodu od 1990. do 1995. godine. Njega su prozvali "Ubica srećnog lica" zbog crteža smajlića koje je stavljao u pisma koja je slao medijima i policiji. On je počeo da šalje pisma svojoj ćerci Melisi. Krajem septembra, Melisa je na svom "TikTok" profilu podijelila pismo koje je dobila od oca koji se nalazi u zatvoru u Oregonu. Taj snimak je prikupio već više od 8 miliona pregleda.

"Kćeri, zapamti, nikada nijesam prestao da te volim", napisao je Džesperson u pismu Melisi.

U pismu se našla i slika sa vjenčanja Melise, a to vjenčanje se desilo u julu 2021. godine. Nikome nije jasno kako je on uspio da pribavi te fotografije s obzirom da nema telefon u zatvoru u Oregonu. Melisa je otkrila šta joj je još napisao otac u pismu koje ju je uplašilo zbog činjenice je on to vidio iako nema telefon i društvene mreže.

"U pismu je naveo da sam ja debela, a i da mi je muž debeo. Izrazio je i sumnju da će nam brak potrajati", dodaje ona.

Melisa je otkrila da joj je on poslao i paket u kojem se nalazi torbica koju je za nju specijalno napravio jedan zatvorenik. Govorila je i o uticaju ubistava njenog oca na njen život.

"Kada su ga uhapsili, bila sam uplašena i posramljena", istakla je ona.

Melisa je morala da promijeni školu te 1995. godine, ide kod psihologa svakog petka. Nedavno je u Sjedinjenim Američkim Državama objavila i knjigu pod nazivom "Razbijena tišina: Neispričana priča o ćerci serijskog ubice". Njen otac Kit Hanter Džesperson služi kaznu u zatvoru u Oregonu i nema prava na uslovni otpust.

Otac poslao pismo ćerci iz zatvora

Izvor: Tiktok/lifeafterhappyface