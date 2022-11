Herson i okolina su po prvi put ostali bez struje.

Izvor: Profimedia

Okupirani grad Herson izgubio je struju prvi put otkako je Rusija započela invazija na Ukrajinu, pošto je gradonačelnik Kijeva poručio stanovnicima da razmotre napuštanje glavnog grada u slučaju potpunog nestanka struje. U saopštenju za Telegram, administracija Hersona pod ruskom kontrolom je saopštila da je nestalo snabdjevanja strujom i vodom nakon što su u "terorističkom napadu“ oštećena tri dalekovoda na autoputu Berislav-Kahovka u okupiranom dijelu regiona.

Jurij Sobolevski, zamjenik predsjednika regionalnog vijeća Hersona, rekao je da je pogođeno oko 10 naselja u regionu, kao i glavni grad. Ruski zvaničnici su rekli da se Ukrajina sprema da pokuša drugu ofanzivu kako bi povratila veći dio Hersonske oblasti. Njeno ponovno preuzimanje imalo bi ogromnu simboličku i logističku vrijednost za Ukrajinu, jer Rusija želi da to područje obezbjedi vodosnabdjevanje Krima, kao i kopneni most do Rusije.

Šef regionalne administracije Jaroslav Januševič okrivio je Rusiju za nestanke struje. On je rekao da je u gradu Berislavu u regionu uništeno oko 1,5 km električnih vodova, čime je u potpunosti isključeno napajanje jer je "šteta prilično velika“. Stručnjaci za energetiku su radili na "brzom” rešavanju ovog problema, rekle su vlasti koje podržava Rusija, dok su pozivale ljude da "ostanu mirni”. Guverner Hersona, koga je imenovala Moskva, Vladimir Saldo, rekao je da se vlasti nadaju povratku vlasti do kraja ponedeljka.

Vijest o prekidu rada uslijedila je nakon tvrdnji u nedelju u ruskim državnim medijima da je brana Kahovka u regionu Hersona oštećena ukrajinskim udarom raketama Himars. Poslednjih nedelja Ukrajina je upozorila da moskovske snage namjeravaju da dignu u vazduh strateški objekat kako bi izazvale poplave. Hidroelektranu su zauzele moskovske snage na početku svoje ofanzive.

Došlo je to kada je gradonačelnik Kijeva i bivši bokserski šampion Vitalij Kličko rekao da ne može isključiti mogućnost potpunog zamračenja u glavnom gradu dok Rusija nastavlja kampanju udara na energetsku infrastrukturu. Govoreći za ukrajinski United Nevs, centralizovani informativni program koji se emituje na svim kanalima, Kličko je poručio ljudima da se pripreme kupovinom pover bank-a i tople odjeće. U slučaju potpunog nestanka struje, rekao je da bi stanovnici Kijeva trebalo da pokušaju da ostanu kod rođaka izvan glavnog grada.

"Ako imate širu porodicu ili prijatelje van Kijeva, gdje postoji autonomno snabdjevanje vodom, pećnica, grijanje, imajte na umu mogućnost da tamo ostanete određeno vrijeme“, rekao je on. Međutim, Kličko je pozvao ljude u Kijevu da ne budu "pesimisti", rekavši da samo savjetuje ljudima da se pripreme za različite scenarije. "Učinićemo sve što zavisi od nas da se takav scenario ne dogodi", rekao je on.

Od nedelje uveče nastavljaju se stabilizacijski nestanci struje u Kijevu i šest regiona, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Opisujući situaciju kao „zaista tešku“, rekao je da je više od 4,5 miliona Ukrajinaca – uglavnom u Kijevu i okolnom regionu – bez struje. Ruski udari tokom prošlog mjeseca uništili su oko trećine ukrajinskih elektrana, a vlada je pozvala Ukrajince da što više štede struju.

"Svjesni smo činjenice da teroristička država koncentriše snage i sredstva za moguće ponavljanje masovnih napada na našu infrastrukturu, prije svega energetsku“, rekao je Zelenski u svom poslednjem nedeljnom večernjem obraćanju, misleći na Rusiju.