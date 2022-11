Majkl Mekormak (33) je zadavio psa na zadnjoj klupi u policijskom vozilu. Prije toga je prijetio da će silovati psa!

Majkl Mekormak (33), bodibilder, se vozio u policijskom automobilu kod svoje sestre. Njega su vozila dva policijska službenika, a sa Majklom na zadnjem sjedištu je bio i pas. Pretpostavlja se njegov. On je prijetio da će silovati psa, ali ga je onda ipak "samo" ubio, prenosi "Dejli Star".

U avgustu 2020. godine se Majkl posvađao sa svojim partnerom u Mančesteru u Engleskoj, navodno je došlo i do ozbiljnog fizičkog nasilja. Njega je policija morala da sprovede kod sestre, a on je, navodno iz čista mira, prijetio da policajci zaustave vozilo da bi mogao da siluje psa! Pošto oni to nisu uradili misleći da se on šali, on je uzeo psa za vrat i počeo je da ga davi. Ubrzo je uspio da ubije psa, a policajci su ostali šokirani i morali su da se zaustave. Javnost je ostala u šoku nakon saznanja o ovom bolesnom zločinu.

Oni su izletjeli iz vozila, potegli oružje i uperili ga u Majkla kojem su poručili da mirno izađe napolje i da ništa glupo ne pokušava. Korišćen je i biber sprej prije nego što je pozvano pojačanje. Javni tužilac Džejms Hadson je izdao nalog za privođenje Majkla kao i njegovog partnera. Obojica su uhapšeni, a za Majkla se sumnja da je bio pod dejstvom narkotika zbog vandalizma i brutalnog nasilja nad psom kojeg je ubio.

Policijski službenici su naveli da je čak i njih napao Majkl. Jedva su uspjeli da ga savladaju zbog njegove velike fizičke snage pošto se Majkl bavi bodibildingom.