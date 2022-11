Predsjednik Rusije Vladimir Putin govorio je o Ukrajini i Ukrajincima.

Izvor: Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Ukrajina danas kao da ne postoji za Zapad i da Ukrajince faktički bacaju u peć, prenosi Sputnjuk.

"To možemo da vidimo i po načinu vođenja borbenih dejstava. Prosto je nevjerovatno šta se tamo dešava. Kao da Ukrajinaca više nema, kao da ih bacaju u peć. Upravo je Ukrajina, ukrajinski narod, prva i glavna žrtva namjerne težnje ka mržnji prema Rusima i Rusiji", rekao je Putin.

Sukob unutar istog naroda

On je istakao da je sukob sa neonacistima bio neizbježan jer su situaciju doveli do takvog stadijuma da je ona postala smrtonosna za Rusiju. Rusija, prema riječima Putina, dobro pamti koja je bila cijena pobede nad fašizmom, dok je sada situacija veoma komplikovana jer se sukob vodi praktično među jednim te istim narodom.

Predsjednik je primjetio da je isto tako bilo nakon potresa 1917. godine, kada su ljudi bili nahuškani, a strane države trljale ruke zbog tragedije naroda. Putin je ocjenio i da je Zapad veoma vešto potpaljivao fitilj za raspad Ruske Federacije. On je istakao i da se Rusija sa poštovanjem odnosi prema ukrajinskom narodu, da je to i dalje tako uprkos tragičnoj konfrontaciji.

Milionima ljudi podmeću lažnu istoriju

Putin je prokomentarisao i da se milionima ljudi podmeće laž da je Ukrajina oslobodila Evropu od nacizma.

"To je besmislica, ali tu besmislicu ponavljaju u Evropi. Na prvi pogled, veoma ugledni ljudi, ali ubacuju tu glupost u glave miliona ljudi", dodao je predsjednik.

On je još istakao da brojne zemlje nisu odustale od ideje o pripajanju Ukrajine i povratku teritorija koje su bile oduzete Poljskoj.

Prema njegovim riječima, "ovo apsolutno treba prekinuti, treba govoriti stvarne činjenice i pričati o tome šta se dešavalo u novijoj istoriji".

Rusi neće dozvoliti uništenje i slabljenje Rusije

Ruski lider je poručio da Rusi nikada neće dozvoliti stranim državama da oslabe i unište Rusiju i da će braniti svoju zemlju isto onako kako su to radili herojski preci. "Naš stav o očuvanju istorijskog sjećanja pojedine zemlje Zapada veoma iritira. To se dešava već vijekovima, a i danas pokušavaju da nam izmaknu tlo pod nogama", kazao je on.

Putin je ocjenio da ti pokušaji sami po sebi, naravno, nisu u stanju da promijene prošlost, već su osuđeni na neuspjeh.Nemoguće je lišiti zemlju pobjeda koje su ostvarili preci, poručio je ruski lider. Putin je zaključio i da su istorija crkve i duhovna istorija naroda neodvojivi od istorije ruske države i njen izuzetno važan dio.