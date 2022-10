Poznati američki politički analitičar Tomas Fridman je u autorskoj kolumni naveo da predsjednik Rusije Vladimir Putin navodno planira da izazove globalnu energetsku krizu koja će nanjeti ogromnu štetu zapadu kao i Ukrajini.

Tomas Fridman je poznati američki politički analitičar koji je u kolumni za kijevski portal "Novo vrijeme" naveo šta navodno smjera predsjednik Rusije Vladimir Putin. On je u kolumni rekao da Putin navodno planira da izazove globalnu energetsku krizu koja će nanjeti ogromnu štetu zapadu kao i Ukrajini.

"Svijet je zabrinut da bi Putin mogao da upotrebi taktičko nuklearno oružje. Možda su u pravu. Za sada, međutim, on sprema drugo oružje. To će biti naftna i gasna bomba koju će detonirati pred našim očima, i uz našu nenamjernu pomoć. A to lako može da uradi zimi", naveo je Fridman.

Prema rijječima Fridmana, cijene nafte i benzina odlaze u "stratosferu" ako se za taj potez bude odlučio predsjednik Rusije Vladimir Putin. Navodno se Putin nada, prema procjenama Fridmana, da će zapad biti taj koji će željeti dogovor sa Kremljom.

"Putin se nada da će političke posledice njegovog čina podijeliti zapadnu alijansu i natjerati mnoge zemlje da hitno traže dogovor sa gospodarom Kremlja. Uključujući Sjedinjene Države, gde se izražava zabrinutost zbog sve veće cijene ukrajinskog sukoba“, navodi se u članku.

Fridman smatra da Putin sada navodno vodi kopneni rat za probijanje ukrajinskih pozicija i energetski rat na dva fronta da bi navodno slomio volju Kijeva i njegovih saveznika. On navodno pokušava da uništi elektroenergetski sistem Ukrajine, kako bi tamo obezbjedio dugu i hladnu zimu, dok istovremeno zauzima položaj kako bi se podigle cijene energije za sve saveznike Ukrajine. On strahuje da bi u decembru Rusija mogla da prestane da izvozi svu rusku naftu i gas na mjesec ili dva, nakon čega će nafta na tržištu poskupjeti na 200 dolara po barelu.

"A pošto mi, Amerika i Zapad, nemamo energetsku strategiju koja može da ublaži uticaj Putinove energetske bombe, to je zastrašujuća perspektiva. To će biti Putinova energetska bomba i božićni poklon za Zapad", zaključuje Tomas Fridman svoju kolumnu.

Da podsjetimo, predsjednik Rusije Vladimir Putin je donio odluku u subotu da suspenduje sporazum sa Ukrajinom o izvozu žita. Na taj korak se odlučio nakon ukrajinskog napada na luku Sevastopolj u subotu ujutru. Hitno se zbog toga oglasio predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski koji je apelovao na svijetske sile da oštro reaguju. Danas je i NATO savez pozvao Rusiju da hitno vrati na snagu sporazum sa Ukrajinom.