Brazilac Atos Salome, kojeg mediji doživljavaju kao naslednika slavnog vidovnjaka, predvideo pakao za ljudski rod u skorijoj budućnosti.

Atos Salome, tridesetšestogodišnji Brazilac, dobio je nadimak "novi Nostradamus" jer je, navodno, predvideo pandemiju koronavirusa, smrt kraljice Elizabete i rat u Ukrajini koji će po njegovom proročanstvu, prerasti u Treći svetski rat. Na listi njegovih proročanstava za budućnost nalazi se i "apokalipsa zombija". On je, u ispovesti za britanske medije, objasnio kako je otkrio svoj dar da "vidi budućnost", rekavši da je to dugo skrivao od sveta jer se bojao da će mu se ljudi rugati. Kazao je da je već sa 12 godina bio svestan da je drugačiji od drugih i da može da oseti stvari koje drugi ne mogu.

Atos kaže da mu je inboks pun, te da mu se obraćaju ljudi koji bi hteli da od njega saznaju stvari vezane za svoju budućnost, ali je objasnio da mu se javljaju i ljudi iz celog sveta koji veruju da imaju isti ili sličan dar kao i on.

Ispitivali ga stručnjaci

"Nakon što su neki svetski mediji pisali o meni i mojim proročanstvima svakodnevno dobijam gomilu mejlova i poruka na društvenim mrežama, pa čak i telefonskih poziva ljudi koji tvrde da imaju iste sposobnosti kao i ja, a koji su to godinama skrivali bojeći se da će ih proglasiti ludima. Takođe, obraćaju mi se ljudi koji traže pomoć i koji žele da saznaju da li mogu da vidim šta će sa njima biti u budućnosti. Sve ih razumem, jer živimo u licemernom društvu koje svakoga ko je malo drugačiji proglašava čudakom ili ludakom. I ja sam godinama imao isti strah, dok nisam odlučio da se potpuno izložim. Tokom godina ispitali su me raznorazni profesionalci i stručnjaci, utvrdivši da je sa mnom sve u redu, te da imam samo izoštrenija čula od drugih", objasnio je Atos.

Nisam novi Nostradamus

Atos kaže da ga ne uznemirava niti opterećuje to što ga smatraju novim Nostradamusom ili Baba Vangom, ali da je on samo fokusiran da pomogne onima "koji treba da izađu iz mraka i nastave svoj život".

"Nikada nisam tražio da me zovu Nostradamus ili rekao da sam njegova reinkarnacija, to je previše pretenciozno. Kad sam dobio ovaj nadimak odamh sam bio svestan da odgovornost nošenja ovog bremena previše košta. Nisam duhovni vođa ili guru. Nisam uzor, nikada to nisam bio, niti sam hteo da budem, samo sam uvek umeo da slušam ljude, da usmeravam i pomažem ljudima da pronađu put koji bi za njih bio najispravniji.“

Atos čija je porodica, kako je sam rekao, oduvek imala veze sa paranormalnim pojavama, objasnio je za Dejli star na koji način može da vidi dramatične događaje u budućnosti.

"Sve je energetska frekvencija - ljudsko biće je antena koja se povezuje sa mnogim poljima i na taj način razvijemo razne mehanizme. Baš kao i ja, mnogi drugi paranormalni ljudi imaju ovakve sposobnosti ili ih postižu vremenom kroz mentalne vežbe.Biti paranormalan je kao da možeš da napraviš rendgenski snimak ljudskog bića, da pomogneš onima koji su u očaju, da saslušaš i da na neki način doprineseš da se neko izvuče iz rupe, iz situacije iz koje je teško izaći", kazao je Atos.

Madona u problemu, roboti se naoružavaju

Atos Salome i Nostradamus imaju sličnosti u koje bi čovek pri zdravoj pameti teško poverova, piše Ekonomik Tajms. Atos je većinu svog života proveo ispitujući čudne pojave i misteriozne aspekte ljudskog postojanja, zbog čega je svaka njegova prognoza vredna pažnje i razmišljanja. Atos je još u mladosti predvideo nekoliko veoma važnih događaja, uključujući pojavu terorizma. Predvideo je, kažu, uspon Kine kao najmoćnije ekonomske sile sveta, neučinkovitost vakcina, pandemiju neizlečivog virusa (koronavirus), lažni mirovni sporazum koji uključuje Kinu, propast Ujedinjenih nacija, Madoninu bolest a možda i smrt, napredak robotske tehnologije i pojavu robota vojnika, pa čak i najavu Trećeg svetskog rata.

Stručnjak: "Uočio sam tačnost"

Tiago Luiđi, stručnjak iz oblasti psihologije i specijalista za ljudsko ponašanje, pružio je medijma sledeću analizu kako bi potvrdio da ono što Atos govori zaista ima smisla.

"Ne znam mnogo o parapsihologiji, ali imao sam priliku da ga čujem kako govori o nekim svojim predviđanjima. Mogao sam da uočim tačnost činjenica koje je on opisao, ne prognoze, već njegov govor i neverbalno ponašanje kad prepričava događaje", objasnio je stručnjak za britanske Ekonomik Tajms.