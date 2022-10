Tik tok zvezda Mahek Buhari je organizovala ubistvo bivšem ljubavniku njene majke.

Izvor: youtube/Gangster Times

Tiktok zvezda Mahek Buhari, 23, optužena je da je organizovala "nameštaljku" kako bi sprečila Sakiba Huseina (21) da objavi osvetničke po*no slike njene mame Ansrin Buhari (45), prenosi britanski Miror. Mahek Buhari, 23, optužena je da je organizovala "nesreću" kako bi sprečila Sakiba Huseina (21) da objavi gole fotografije njene mame Ansrin Buhari (45).

Sakib i njegov prijatelj Mohamed Hašim Idžazudin (21) poginuli su kada je njihov automobil, navodno, izleteo sa puta i zapalio se nešto posle ponoći 11. februara. Zastrašujući poziv pušten je pred porotu u Leister Kroun kort u kojoj se čuje Sakib kako govori operaterima da ih jure i da će ih ubiti.

"Prate me dva vozila, pokušavaju da me izbace sa puta. Oni su odmah iza. Udaraju u zadnji deo automobila veoma brzo. Guraju me sa puta. Molim vas, gospodine, samo mi treba pomoć i u opasnosti sam. Pokušavaju da me ubiju. Molim vas, preklinjem vas, umreću", rekao je on. Zatim vrišti pre nego što se začuje glasan tresak.

Tužilac je rekao da je poziv Hitnoj pomoći koji je uputila žrtva pokrenuo istragu ubistva. Sud je čuo da je Buhari organizovala ubistvo kako bi "ućutkala“ Sakiba nakon što je zapretio da će poslati se*sualno eksplicitan materijal Ansrin njenom mužu i sinu. Sakib je takođe ucenjivao ljubavnicu i tražio od 2.000 do 3.000 funti u zamenu za to što nije objavio slike i "prljave" video snimke.

Porotnici su čuli da je Buhari, zabrinuta zbog uticaja na njene pratioce na društvenim mrežama, obećala da će Sakiba "zaskočiti momci“ i dodala: "neće znati šta ga je snašlo“. Dvojica muškaraca iz Banburija, Oksfordšir, poginuli su odmah kada je njihova Škoda Fabija velikom brzinom udarila u drvo na putu A46 u Lesteru. Buhari je optužena za dve tačke za ubistvo i alternativnu optužbu za ubistvo iz nehata zajedno sa svojom majkom Ansrin i prijateljicom Natašom Aktar (22).

Njima se sudi zajedno sa Raes Jamalom (22), Rekanom Karvanom (28), Mohamedom Patelom (20), Sanafom Gulammustafom (22) i Amirom Jamalom (27), koji se suočavaju sa istim optužbama. Otvarajući slučaj, tužilac Kolingvud Thompson KC rekao je poroti da se radi o "ljubavi, opsesiji, mržnji, pokušajima iznude i ubistva".

"Telefonski poziv je doveo do velike istrage ovog slučaja koja je otkrila priču o ljubavi, opsesiji, besu, pokušajima iznude i na kraju ubistva. Ovo nije bila nesreća, on je znao šta mu se dešava. Tako policija zna da nije samo saobraćajna nesreća. Nekoliko puta je rekao 'izbaciće me sa puta, ubiće me'. Taj poziv je povod da se istraži ubistvo", rekao je tužilac.

Tompson je rekao na sudu da je Sakibova sestra otkrila da je imao tri godine aferu sa Ansrin. Sakibov mobilni telefon je uništen u požaru, ali policija je uspela da preuzme podatke sa ajklauda.

"Policija je uspela da dobije pristup njegovim informacijama na ajkaudu sa njegovog telefona i na ovaj način je policija sastavila njihov odnos. Između 10. avgusta 2021. i 9. februara 2022. Sakib je kontaktirao Ansrin Buhari 1.702 puta. Ansrin je kontaktirao Sakiba iu ovom periodu 214 puta. Broj poziva ukazuje na to da je između njih dvoje postojala veza. Informacije o mobilnom telefonu na ajklaudu pokazale su da postoji se*sualna veza između njih dvoje. Sud je čuo da je afera nedavno okončana, ali je Sakib želela da nastavi vezu i nastavila da joj šalje poruke i telefonira", rekao je Tompson.

"Postao je veoma opsesivan i njegov bes je prešao u ucenu kada nije odgovarala na pozive. Pretio je da će poslati se*sualno eksplicitni Instagram materijal njenom mužu i sinu ako ga ne kontaktira. Porotnici su takođe čuli da su Vacap poruke poslate između Ansrina i Maheka Bukarija o Sakibovim stalnim porukama", rekao je on.