Izvor: Twitter/screenshot/DefenceU

Republikanci su ranije upozoravali da postoji mogućnost da će prekinuti pomoć Ukrajini ako osvoje kontrolu nad Kongresom na predstojećim izborima. Srednji izbori se održavaju dvije godine nakon predsjedničkog mandata, odnosno na njegovoj polovini. Oni biraju svih 435 članova Predstavničkog doma i 35 članova Senata, a ovogodišnji izbori biće održani 8. novembra. Odgovori na nekoliko ključnih pitanja o tome da li izbori mogu da utiču na tok rata između Ukrajine i Rusije, prenosi Bi-Bi-Si.

Ukrajinsko ministarstvo odbrane objavilo je video na kojem se vidi vatreni niz raketa američke proizvodnje kako osvjetljavaju noćno nebo dok pogađaju svoju metu, dok se u pozadini svira pjesma Metalike. Oružje koje su Amerikanci dali Ukrajincima je savremeni višecevni raketni bacač, poznatiji kao Himars. SAD su do sada poslale Ukrajini osamnaest raketnih sistema Himars, u okviru paketa pomoći vrijednog 52 milijarde dolara. Vojni eksperti i ukrajinska vlada kažu da je podrška bila ključna za njihovu misiju.

"Ukrajinci bi bili pregaženi bez toga", rekao je Mark Kansijen, bivši pukovnik američkih marinaca i stručnjak za odbranu u Centru za strateške i međunarodne studije. Cijeli paket podrške uskoro bi mogao da bude doveden u pitanje jer su republikanci izrazili zabrinutost zbog trošenja toliko novca na Ukrajinu dok se Amerikanci bore sa rastućim troškovima života.

Šta republikanci kažu o pomoći Ukrajini?

Ranije u oktobru, lider manjine u Predstavničkom domu Kevin Makarti sugerisao je da Kongres koji kontrolišu republikanci ne bi bio voljan da ispiše "blanko ček" Ukrajini. "Mislim da će ljudi biti pogođeni recesijom i neće pisati blanko čekove Ukrajini", rekao je on za Pančbol Njuz. Trenutno je njegova stranka favorit za preuzimanje kontrole nad donjim domom Kongresa, koji, prema Ustavu SAD, inicira sve rezolucije o potrošnji. Kao predsjednik, Mekarti bi odlučivao o kojim zakonima će se glasati.

I drugi republikanci su izrazili slične sumnje. Senator iz Misurija Džoš Houli rekao je u maju da pomoć Ukrajini nije u interesu Amerike i da omogućava Evropi da iskoristi njihovu velikodušnost i da se oslobodi. Komentari su istakli podijele u stranci, pri čemu je bivši potpredsjednik Majk Pens oštro osudio odbranu Putina i članove njegove sopstvene stranke koji bi ih naterali da se odvoje od svijeta. Sa njim se slaže i lider republikanaca u Senatu Mič Mekonel, koji je pozvao Bijelu kuću da poveća pomoć Ukrajini. On je rekao da bi SAD trebalo da učine više da obezbjede Ukrajini neophodne alate za suprotstavljanje ruskoj agresiji. Zanimljivo je da su samo republikanci, njih 57 u Predstavničkom domu i 11 u Senatu, glasali protiv paketa pomoći Ukrajini od 40 miliona dolara ovog proljeća.

Da li će SAD zaista povući pomoć?

U Evropi raste zabrinutost za budućnost rata. "Ako se Amerika povuče, Putin bi mogao da izvuče pobjedu iz ralja poraza", rekao je britanski poslanik Tobajas Elvud, član parlamentarnog odbora za odbranu. Ukrajinski zvaničnici i posmatrači sa sedištem u SAD kažu da je malo vjerovatno da će pomoć biti značajno smanjena, bez obzira na ishod predstojećih izbora.

Ukrajinski ministar odbrane Aleksij Reznikov vjeruje da pomoć neće biti uskraćena. Takav utisak na njega su ostavili prethodni susreti sa američkim predstavnicima, među kojima su bili i demokrate i republikanci. "Mnogi signali su ukazivali na to da će se, bez obzira na to ko će biti na vlasti, dvostranačka podrška Ukrajini nastaviti. Vjerujem u to", rekao je Reznikov. Džon Herbst, koji je bio američki ambasador u Kijevu između 2003. i 2006. godine, rekao je da bi Makarti mogao biti kriv za zauzimanje političkog stava u korist svoje stranke. "Nema sumnje da na populističkoj, Trampovoj strani stranke, postoji skepticizam u pogledu pomoći Ukrajini. Čak i mala količina neprijateljstva prema Ukrajini i izvjesnog poštovanja prema Putinovoj Rusiji", rekao je Herbst.

On je dodao da postoje dobre šanse da će populističko krilo stranke u Kongresu ojačati nakon izbora, ali da li će ovaj pritisak dovesti do smanjenja finansiranja i dalje je otvoreno pitanje. Demokrate su odgovorile na Makartijeve komentare ponavljajući svoju podršku Ukrajini, iako imaju unutrašnje partijske pobunjenike koje treba da drže u redu. Grupa lijevo orijentisanih demokrata povukla je pismo u kome se poziva na rješenje rata u Ukrajini putem pregovora usred optužbi da potkopavaju predsjednika Džoa Bajdena.

Kako američka javnost gleda na rat u Ukrajini?

Ankete pokazuju da je američka podrška i dalje jaka, ali ima znakova da jenjava kako se rat odugovlači. Prošlog meseca, 20 odsto građana reklo je da SAD daju Ukrajini previše pomoći, prema Pev Research-u, u odnosu na 12 odsto u maju i 7 odsto u martu ove godine.

Još uvijek postoji veliki deo Amerikanaca koji podržava nastavak pomoći, prema anketi Reuetrs/Ipsos ranije ovog mjeseca, taj broj je iznosio 73 odsto. Iako je dugoročna budućnost američke pomoći Ukrajini nejasna, Herbst je rekao da vjeruje da će se javna podrška Ukrajini nastaviti ako političari budu tvrdili.

"Mogli biste da pobijedite na obje strane u SAD, govoreći o dvopartijskim uslovima i naglašavajući opasnosti ruskih akcija u Ukrajini. Ako se to dogodi, ne sumnjam da će američki narod u potpunosti podržati Ukrajinu u smislu investicija i resursa koje obezbeđuju danas, čak i za dvije ili tri godine", rekao je Herbst.