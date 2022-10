Ruski predsjednik govori na samitu insistuta Valdai poslije upozorenja da se bliži globalni konflikt.

Izvor: Printscreen/RT

Predsjednik Rusije Vladimir Putin obraća se na panelu moskovskog instituta Valdai, a govor privlači posebnu panju zbog toga što je najavljeno da će pričati o Ukrajini, nuklearnom naoružanju, bezbjednosnim pretnjama, saradnji sa Kinom... U publici je veliki broj novinara, a pristup bini gdje se nalazi Putin odvojen je crvenom trakom, dok je obezbjeđenje raspoređeno sa svih strana. Prije početka događaja su svi zamoljeni da isključe svoje mobilne telefone.

"Drago mi je što vas sve vidim. Imamo priliku da pričamo o tektonskim promjenama koje se dešavaju širom svijeta. Vjerujem da postoji pokušaj da se uvede samo jedno pravilo - da globalne sile mogu da rade šta god žele bez ikakvih posljedica. Stvorila se velika kriza, a Zapad doliva ulje na vatru u Ukrajini i na Tajvanu.

Vladavina nad svijetom je ono što je Zapad odlučio da stavi na kocku u ovom situaciji, a to je opasna igra. Voleo bih da vas podsjetim na ruski predlog zapadnim partnerima da se sredi gasovod, ali su oni to odbili, i sada ta kriza utiče na sve. Čovječanstvo se suočava sa dva izbora - ili da nastavimo ovako i raspadnemo se, ili da radimo zajedno na tome da nađemo bezbjednija, zajednička rješenja. Ubijeđen sam da ćemo prije ili kasnije, sve moramo da krenemo istim putem ka zajedničkoj budućnosti", rekao je Putin na početku svog obraćanja.

On je istakao i da je "Zapad istrošio svoj kreativni potencijal" i da sada imaju "potrebu da se šire". Takođe je rekao da je "Zapad smatra da njihov pogled na svijet treba da bude univerzalan", i da se u tom slučaju ne vrednuje ništa što je drugačije od toga.

"Razmislimo malo o tome. Nikada se nije desilo da neko ukida umjetnost, spot i kulturna dobra neprijatelja. A, šta se dešava sada? Zapadnjački šampioni liberalizma zabranjuju Dostojevskog i ukidaju sve. Liberalna ideologija danas se promijenila i neprepoznatljiva je, nema više slobodne misli. Svako alterantivno gledište je označeno kao propaganda i protivnik demokratije", rekao je ruski predsjednik i dodao da će "kultura ukidanja na kraju ukinuti upravo one ljude koji je podržavaju". Takođe smatra da "zapadni lideri tvrde da ne postoji alternativa njihovoj demokratiji", kao i da ovaj "njihov svjetski rer postaje haos".

"Nemaju šta dobro da ponude (SAD i Zapad) svetu osim da održavaju svoju dominaciju", istakao je on i dodao da je neminovno da će se pojaviti novi modeli funkcionisanja koji su efikasni i djelotvorni, i koji će neminovno zamijeniti stare.

"Ranije je samo nekoliko zemalja moglo da priušti sebi da se svađa sa Amerikom, ali danas je to svakodnevni slučaj sa mnogim državama. Pokušavaju da pritiskaju sve i to je put koji ne vodi nikuda, ali to je nihov izbor i ja vjerujem da nacije širom sveta neće ćutati na ovo".

Uskoro opširnije...

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da danas će Putinov govor biti "analiziran, čitan i ponovo čitan još nekoliko dana". "Danas je to glavni događaj dana, koji će svakako kasnije morati da se analizira, da se njegov sadržaj proučava, čita i ponovo čita", rekao je Peskov novinarima. Tema ovogodišnjeg skupa je "Svijet izvan hegemonije: pravda i bezbjednost za sve".