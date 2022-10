Za dvije nedelje Amerikanci će dobiti novi sastav Kongresa, da li će to predstavljati uvod u povratak Trampa na vlast

Za dvije nedelje Amerikanci će izaći na izbore za oba doma Kongresa. Jedni smatraju da je to početak povratka na vlast Republikanaca i priprema za novi Trampov predsjednički mandat, dok drugi misle da neće doći ni do kakvih značajnijih promjena snaga u politici Vašingtona. Ono u čemu se mnogi analitičari slažu, to je da je Bajdenova politika u mnogome srozala podršku Demokratske stranke kod birača, čak mnogo više nego što je to Tramp svojevremeno učinio kad su u pitanju pristalice Republikanaca. Promjene u Kongresu, slažu se analitičari, a pogotovo novi Trampov uspon sigurno bi direktno uticali na ukrajinski konflikt, ali i na mnoga druga žarišta uključujući i odnose sa Kinom.