Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski putem video pozova se obratio učesnicima parlamentarnog samita Krimske platforme u Zagrebu.

Izvor: YouTube/screenshot/24sata News

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obratio se učesnicima prvog parlamentarnog samita Krimske platforme u Zagrebu, čiji je domaćin, putem video poziva iz Kijeva.

"Hvala našim hrvatskim prijateljima što su pozvali našu ukrajinsku delegaciju na ovaj samit, što su podržali Ukrajinu i Krim, koji su nas ujedinili i na prošlom samitu, i naše zajedničke vrednosti, kojih je, nažalost, izostalo 2014. godine kada je Rusija krenula u ludnicu agresije i sad svi osećaju, svet gubi, a uzrok svemu tome je okupacija Krima 2014. Sada su hiljade i hiljade Ukrajinaca izgubile živote, Rusi ubijaju decu, žene i starce, bez obzira na njihove godine. Svet je postao surovije mesto gde Rusija može da izazove glad, da uništi stabilnost na Bliskom istoku i u severnoj Africi", rekao je on i dodao da Rusija tvrdi da je Krim njihov i ucenjuje ceo svet.

"Ali ukrajinska zastava će se ponovo vijoriti na Krimu i tek tada će svet osetiti da je rat završen. Svi nivoi su neophodni da se odgovori na ruske provokacije, naglasio je ukrajinski predsednik. Ide deveta godina ruske okupacije, lišili su Ukrajincima normalan život i poluostrvo ekonomskog razvoja, zabranjuju verske slobode i imaju versko i etničko čišćenje, ako si musliman, Rusi te smatraju zločincima, ako si manjina, takođe. Razmislite, tamo ljudi tako žive već devet godina. Povratak ukrajinske zastave na Krim je povratak normalnog života", rekao je on.

"Vratićemo našu Ukrajinu", naglasio je Zelenski.

"Potrebne su nam tri stvari – vojna i finansijska pomoć i sankcije. I molim vas da to učinite, to je temelj budućeg mira. Naša saradnja mora da se nastavi i nakon što povratimo teritorijalni integritet. Obećajte mi da ćete posetiti naš oslobođeni Krim čim se tamo vratimo, jer taj deo Evrope odavno nije video tako ugledne goste", rekao je on. On je zahvalio predsedniku hrvatskog parlamenta Gordanu Jandrokoviću i premijeru Andreju Plenkoviću na gostoprimstvu.

"Slava Ukrajini", rekao je na kraju.

Uz vas smo, odgovorio je Jandroković. Okupljeni su mu nakon govora aplaudirali.