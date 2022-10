Poznati nemački doktor Andreas Niderbihler (46) osuđen je na devet godina zatvora zbog monstruoznog ubistva njegove tadašnje devojke Ivon M (38). Ubio ju je uz pomoć kokaina i svog polnog organa!

Izvor: Youtube/AnhaltFreizeitSport/screenshot

Nemački lekar i hirurg dr Andras David Niderbihler (46) je 2019. godine osuđen na devet godina zatvora zbog ubistva njegove tadašnje ljubavnice Ivon M (38). On ju je ubio tako što je stavio veliku dozu kokaina na svoj polni organ, a onda je pustio Ivon da ga oralno zadovolji. Nakon oralnog se**a, on ju je silovao i tukao i ona je preminula od posledica predoziranja kokainom, silovanja i pretrpljenog fizičkog nasilja.

On se nalazi u zatvoru u Nemačkoj i sada je Sud odredio da on mora da plati sve troškove njenog lečenja. On se na suđenju branio time da je Ivon znala da je on stavio kokain na svoj polni organ. Sud je njegove tvrdnje odbacio i on mora da plati 13.800 evra osiguravajućoj kući za troškove medicinskog lečenja koje je Ivon dobila u bolnici pre nego što je preminula.

Porodica stradale Ivon je tražila finansijsku odštetu u visini od 25.000 funti da bi se time "namirili" suprug i sin, i da bi cela familija mogla da plati troškove sahrane. Prema pisanju nemačkih i engleskih medija, Ivon nije bila jedina žrtva doktora Niderbihlera. On je na sličan način napao tri žene u periodu od septembra 2015. i februara 2018. godine. On je tim devojkama navodno stavljao kokain u čaše od šampanjca, karmin i pastu za zube.

Niderbihler je priznao da je bila korišćena droga u njegovim susretima sa ženama za koje se on tereti da ih je napao i drogirao, ali je negirao da one nisu znale da im je stavljena droga. U početku je ćutao, ali je u međuvremenu odlučio da progovori na sudu i da se brani od, kako on sam tvrdi, lažnih optužbi, piše nemački "Bild".

Istragom je utvrđeno da je Ivon bila neko vreme pacijent doktora i plastičnog hirurga Andreasa Niderbihlera, a onda je nakon nekog vremena počela i ljubavna afera među njima koja je rezultirala njenom smrću u februaru 2018. godine. Tri žene koje su imale sek**alne odnose sa njim su se žalile na stravične bolove u glavi I slabiji vid, a jedna je čak doživela i saobraćajku usled vrtoglavice koja je nastala nakon korišćenja kokaina.