Američki zvaničnici upozoravaju da bi Kina mogla da napadne Tajvan prije 2024. godine.

Izvor: Profimedia

Šef američke mornarice upozorio je da američka vojska mora biti spremna za mogućnost kineske invazije na Tajvan pre 2024. godine, nakon što je Vašington sve zabrinutiji zbog pretnji po ostrvo.

Admiral Majk Gildej, šef pomorskih operacija, rekao je da SAD moraju da razmotre da bi Kina mogla da preduzme akciju protiv Tajvana mnogo ranije nego što je upozoravano.

Debata u SAD o tome kada bi Kina mogla da izvrši invaziju na Tajvan se intenzivirala otkako je admiral Filip Dejvidson, tadašnji šef Indo-pacifičke komande, rekao Kongresu prošle godine da bi kineska vojska mogla da preduzme akciju protiv Tajvana pre 2027. Dejvidsonovo upozorenje je delimično umanjeno, ali su zvaničnici pojačali svoja upozorenja tokom prošle godine.

"Kada govorimo o periodu do 2027. godine, po mom mišljenju to mora da bude 2022. ili potencijalno 2023.“, rekao je Gildej Atlantskom savetu u sredu. "Uopšte ne želim da budem uzbunjivač . . . samo to ne možemo poželeti."

Gildajevi komentari uslijedili su dva dana nakon što je američki državni sekretar Entoni Blinken rekao da je Kina "odlučna da nastavi sa ponovnim ujedinjenjem na mnogo brži rok“ nakon što je odlučila da status kvo "više nije prihvatljiv“. Kina tvrdi da ima suverenitet nad Tajvanom i upozorila je Vašington da ne podstiče snage za nezavisnost u zemlji.

Na otvaranju 20. kongresa Komunističke partije Kine u nedelju, predsjednik Si Đinping opomenuo je SAD da podržavaju Tajvan, optužujući "spoljne sile“ za pogoršanje tenzija širom Tajvanskog moreuza i sugerisao da će spoljni akteri preuzeti krivicu ako se Kina osjeti prinuđenom da napadne.

Ističući rastuću zabrinutost zbog kineske vojne aktivnosti u blizini Tajvana, koja je porasla nakon posjete predsjednice Predstavničkog doma američkog Kongresa Nensi Pelosi Tajpeju u avgustu, Džo Bajden je u četiri navrata upozorio Kinu da će SAD intervenisati da odbrani Tajvan od ničim izazvanog napada.

Boni Glejzer, stručnjak za Kinu u Nemačkom Maršal fondu je rekao:

"Ne možemo ništa da isključimo, ali tvrdnja da postoji period od 2022. ili 2023. je čista spekulacija. Mislim da je to neodgovorno“, rekao je Glaser, koji je bio skeptičan prema stavu da je Kina postavila cilj da izvrši invaziju do 2027.

Međutim, kako američki zvaničnici zvone na uzbunu, Kongres će uskoro glasati o zakonu koji bi finansirao raspodjelu oružja za Tajpej. Zakon o potrošnji na odbranu odobrava 10 milijardi dolara u periodu od pet godina, što bi bio prvi slučaj da SAD finansiraju prodaju oružja Tajvanu. Tajpej je ranije platio američko oružje koje je Vašington odobrio za prodaju.