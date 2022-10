Moskva tvrdi da je napad na Krimski most bio "teroristički napad".

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski negirao je da je "naredio" bombardovanje Krimskog mosta ranije ovog mjeseca. Predsjednik je to rekao tokom intervjua za kanadsku televiziju CTV, emitovanog u srijedu. Upitan da prokomentariše "spektakularni napad" na most, kako je emiter rekao, Zelenski je rekao da Kijev nije umiješan. "Mi to definitivno nismo naručili, koliko ja znam", rekao je on novinarima.