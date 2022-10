"Neprijatelj neprestano pokušava da napadne položaje ruske vojske", rekao je Surovikin.

Novi komandant ruskih snaga u Ukrajini Sergej Surovikin priznao je u utorak da je vojna situacija u Ukrajini "napeta", posebno oko okupiranog grada Hersona na jugu zemlje. "Situacija u oblasti 'specijalnih vojnih operacija' može se opisati kao napeta", rekao je on u svom prvom TV intervjuu od dolaska na novu funkciju. "Neprijatelj neprestano pokušava da napadne položaje ruske vojske“, rekao je. "Prije svega, ovo se odnosi na Kupjansk, Liman i na sektor Nikolajev-Krivij Rih."

Surovikin je rekao da se ruska vojska sprema da evakuiše stanovništvo grada Hersona, glavnog grada istoimene oblasti koju je Rusija pripojila na jugu Ukrajine, uoči kontraofanzive iz Kijeva. U međuvremenu, već je počela evakuacija na lijevoj obali Dnjepra.

"Ruska vojska će prije svega garantovati bezbjednu evakuaciju stanovništva" iz Hersona, gde ukrajinski napadi na civilnu infrastrukturu "stvaraju direktnu prijetnju po živote stanovnika", rekao je Surovikin za televizijski kanal "Rosija 24". On je naglasio da je situacija u gradu "veoma teška". Njegova izjava je retka prilika kada ruski vojni vrh priznaje da se suočava sa problemima na bojnom polju. Teško je zaključiti da li Surovikina nagovještava povlačenje Rusije iz Hersona ili novi talas vazdušnih udara, piše Gardijan.

"Želimo da Ukrajina bude nezavisna od Zapada i NATO-a i da bude prijatelj sa Rusijom. Ukrajinu vodi zločinački režim koji Ukrajince vodi u smrt. Ukrajinski režim pokušava da probije našu odbranu. Da bi to postigli, oni su počeli sa premještanjem svih rezervista na liniju fronta. U osnovi, to su snage teritorijalne odbrane koje nisu dobile punu obuku. Ukrajinsko rukovodstvo ih šalje u smrt. Po običaju, takve jedinice karakteriše nizak moral. Ukrajinska vojska šalje paravojne jedinice u bojište, koje ubija svakog ko napusti liniju fronta", rekao je on.

Surovikin je govorio i o moći ruske vojske. "Specijalna vojna operacija potvrdila je efikasnost našeg vazduhoplovstva i sistema PVO. Posade operativno-taktičke, vojne i dalekometne avijacije do sada su izvele više od 34 hiljade naleta. Nijedan sistem protivvazdušne odbrane za ovu raketu nije problem. Najveću preciznost su pokazale i strateške krstareće rakete sa vazdušnim lansiranjem. Što se tiče borbenih aviona izdvojio bih višenamenski avion pete generacije Su-57 Ima širok spektar naoružanja i rešava višestruke zadatke gađanja u svakom naletu na vazdušne i kopnene ciljeve", rekao je on.

On je dodao da su dronovi izvršili više od 8.000 letova, a jurišni dronovi uništili više od 600 objekata Oružanih snaga Ukrajine. Herson se nalazi blizu ušća rijeke Dnjepar na zapadnoj obali i bio je jedan od prvih gradova koji su zauzele ruske snage nakon što je invazija počela 24. februara. On predstavlja veoma važnu stratešku i simboličnu metu za ukrajinsku vladu. Od početka ukrajinske kontraofanzive krajem ljeta u regionu se vode naporne borbe, pri čemu su obe strane pretrpjele velike gubitke.

Surovikin ima nadimak 'General Armagedon' i veteran je ruskih ratova. U Siriji je nadgledao rusko bombardovanje koje je ubilo mnogo civila. Takođe je komandovao trupama optuženim za kršenje ljudskih prava u Čečeniji.