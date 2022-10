Šef Mađarske diplomatije Peter Sijarto je izjavio da je Mađarska jedina zemlja Evropske unije koja nije podržala inicijativu o obuci ukrajinskih vojnika u Evropi.

Izvor: Twitter/screenshot/UAWeapons

Mađarska je jedina zemlja Evropske unije koja nije podržala inicijativu o obuci ukrajinskih vojnika u Evropi. Ona neće u tome učestvovati, izjavio je šef mađarske diplomatije Peter Sijarto, prenosi ruski "Sputnjik".

“Danas je donijeta odluka da Evropska unija počne misiju obuke, odnosno predstavnici zemalja Evropske unije će obučavati vojnike ukrajinske armije. Želio bih da kažem da Mađarska nije glasala za tu inicijativu. Nećemo učestvovati u toj misiji”, rekao je Sijarto.

On je objasnio da je Mađarska jedina zemlja Evropske unije koja je zauzela takav stav, jer ne podržava korake koji vode eskalaciji sukoba, nego se, naprotiv, zalaže za to da što prije počnu mirovni pregovori. Diplomata je na kraju sjednice ministara inostranih poslova Evropske unije u Luksemburgu izjavio da Mađarska nastavlja da insistira na odbijanju isporučivanja oružja Ukrajini, kako ne bi bila uvučena u sukob. Ovim se ponovo iskazala nesloga Evropske unije i to je navodno veći problem nego predsjednik Rusije Vladimir Putin, tvrde vojno-politički analitičari.

Sijarto je ranije objašnjavao da Budimpešta teži da obezbijedi teritoriju Zakarpatja, na kojoj žive etnički Mađari, jer bi isporuke oružja preko te teritorije postale legitimna vojna meta. Prethodno su šefovi inostranih poslova Evropske unije konačno odobrili dodjelu šeste tranše vojne pomoći Kijevu u visini od 500 miliona eura, kao i raspoređivanje misije za obuku ukrajinske vojske van teritorije Ukrajine.

Sa svoje strane, austrijski ministar inostranih poslova Aleksander Šalenberg izjavio je novinarima da se Austrija neće pridružiti misiji EU za obuku ukrajinskih snaga. On je dodao da je s njegove tačke gledišta takva aktivnost neophodna.

"Podržavamo ovu misiju, ali trenutno ne planiramo da učestvujemo u njoj“, rekao je ministar.

Prema riječima Šalenberga, pitanje o budućem učešću Austrije u ovoj misiji je i dalje otvoreno, "posljednjih mjeseci smo vidjeli da se veoma mnogo toga mijenja, pomno ćemo motriti na to“. Ministar je dodao da će Austrija nastaviti da Ukrajini isporučuje odbrambena sredstva, ali „ne smrtonosno, ubojito oružje“, jer je to „u suprotnosti sa stavom o neutralnosti“.

Početkom marta, mađarski parlament donio je dekret kojim se zabranjuje isporuka oružja Ukrajini sa teritorije Mađarske. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izrazio je nezadovoljstvo što je Mađarska protiv proširenja antiruskih sankcija na energetski sektor i ne podržava uvođenje zabrane zone letjenja iznad Ukrajine, ne snabdijeva Kijev oružjem i ne dozvoljava njegov tranzit preko mađarske teritorije. Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da Budimpešta brani svoje nacionalne interese i drži se samo svoje strane.