Državna istraga pre pet godina otkrila je da je najmanje 39 dečaka zlostavljano u Kincori.

Izvor: Profimedia

Lord Mauntbaten je optužen za zlostavljanje 11-godišnjeg dečaka i to 43 godine nakon njegove smrti. Artur Smit tvrdi da ga je 1977. godine, kada je imao 11 godina, Mauntbaten dva puta zlostavljao u ozloglašenom dječjem domu Kincora u Severnoj Irskoj. Lord Mauntbaten, ujak princa Filipa i rođak kralja Džordža VI, oca kraljice Elizabete, ubijen je dvije godine kasnije kada je IRA postavila bombu na njegovu jahtu.

Zver iz Kincore

Državna istraga prije pet godina otkrila je da je najmanje 39 dečaka zlostavljano u Kincori. Smit, koji sada ima 56 godina, tvrdi da ga je prvo seksualno zlostavljao kućni radnik Vilijam Mekgrat, poznat kao "Zver iz Kincore".

On navodi da ga je tada, u avgustu 1977., Mekgrat upoznao sa elitnim nepoznatim čovjekom koji ga je dva puta zlostavljao."Mekgrat mi je rekao da ću upoznati posebnog prijatelja. Onda me je odveo u sobu; veliku kancelariju sa ogromnim stolom. Nije rekao ime čovjeka. Natjerao me je da se prvo istuširam", rekao je Smit, kako prenosi Dejli mejl.

Žrtva je rekla da je tek 1979. godine shvatila ko je njegov zlostavljač, nakon što su njegove fotografije objavljene u novinama zbog napada IRA-e. "Ne možete zaboraviti ko vas je zlostavljao. Vjerujte mi. Pokušavate da zaboravite, ali ne možete. Godinama nisam pričao o tome. Bilo me je sramota zbog onoga što se desilo, ali sada želim mir", Smit rekao.

Portparol Bakingemske palate odbio je da komentariše slučaj prije dva dana.