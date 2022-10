Mobilisani ruski advokat samo je jedan od poginulih na ratištu u Ukrajini.

Izvor: Profimedia

Advokat iz Sankt Peterburga Andrej Nikiforov pozvan je u rusku vojsku četiri dana nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin objavio djelimičnu mobilizaciju zbog rata u Ukrajini. Manje od dvije nedelje kasnije, Nikiforov je postao jedan od prvih mobilisanih poginulih u ukrajinskoj kontraofanzivi.

"Njegova sestra je dobila poziv za mobilizaciju. Obavjestio me je o tome, sutradan je on pokupio stvari i otišao u centar za obuku", rekao je za Moskva tajms Aleksandar Zelenski, predsjednik Advokatske komore Neve čiji je član bio Nikiforov, rekao je on. Advokat za ljudska prava Pavel Čikov napisao je u četvrtak u Telegramu da je Nikiforov ubijen u blizini okupiranog ukrajinskog grada Lisičanska 7. oktobra. "Bio je dobra osoba, čestit i hrabar", rekao je Zelenski.

Poslednjih dana u Rusiji je sve više vijesti o pogibiji mobilisanih mladića iz Rusije. Trojica regrutovanih muškaraca starosti 32, 40 i 42 godine iz Krasnojarskog regiona u Sibiru umrla su u Ukrajini 8. oktobra, javili su lokalni mediji u petak. Trojica muškaraca su navodno ubijena tačno 10 dana nakon što su regrutovana. Lokalne vlasti u ruskoj oblasti Čeljabinsk, u blizini Uralskih planina, potvrdile su u četvrtak smrt petorice mobilisanih muškaraca iz regiona Korkino.

"Tugujemo sa rođacima i izražavamo naše najdublje i najiskrenije saučešće", rekao je portparol regionalnog guvernera Aleksej Teksler, preneo je lokalni portal 74.ru. "Da li Teksler možda želi da provjeri zašto su momci za samo nedelju dana završili na ratištu i poginuli bez obuke i neophodne opreme?", napisala je korisnik Aniuta Stepanova kao odgovor na objavu o smrti na društvenoj mreži VKontakte. Podsjetimo, kada je 21. septembra najavio mobilizaciju, Putin je obećao da će svi vojnici koji su regrutovani u vojsku proći dodatnu obuku prije nego što budu poslati na front.

Uprkos vijestima o sve većem broju mrtvih mobilisanih, vlasti u Čeljabinsku nisu otkrile okolnosti pogibije niti imena petorice vojnika, što je izazvalo paniku među mještanima koji nisu dobili vijesti od mobilisanih članova porodice. "Ljudi ne mogu da dođu do svojih rođaka od 3. oktobra", napisala je jedna korisnica Irina Baumgertner u komentaru ispod objave o smrti.

Čak su i lojalisti Kremlja izrazili zabrinutost zbog nedostatka obuke mobilisanih ljudi, od kojih neki izgleda nisu imali prethodno vojno iskustvo. Zamjenica glavnog urednika ruske državne televizije RT Natalija Loseva potvrdila je u četvrtak smrt Alekseja Martinova (28), bivšeg šefa odjeljenja moskovske gradske vlade koji je mobilisan ubrzo nakon Putinovog saopštenja i preminuo 17 dana kasnije. "Imao je nula borbenog iskustva. Poslat je na front samo nekoliko dana nakon mobilizacije. Vojni zvaničnici, nije vrijeme za laganje", napisala je Loseva na Telegramu.

Podsjetimo, da je Rusija regrutovala 222.000 rezervista za tri nedelje od početka mobilizacije, saopštio je Putin novinarima na konferenciji za novinare u Kazahstanu u petak, dodajući da će se mobilizacija završiti za nekoliko nedelja kada broj regruta dostigne 300.000.

