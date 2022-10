Zvaničnica UN Pramila Paten iznjela je podatke da je potvrđeno više od 100 slučajeva seksualnog zlostavljanja žena, muškaraca i djece.

Izvor: Profimedia

Od početka rata u Ukrajini je potvrđeno više od stotinu slučajeva seksualnog zlostavljanja. UN kažu da ovaj broj nije ni približno realan jer mnogi seksualni napadi nisu ni prijavljeni. Zvaničnica UN Pramila Paten rekla je da su žene bile danima u pritvoru i da su ruski vojnici silovali dječake i muškarce i sakatili im genitalije, prenosi Indeks.

Žene svjedoče o snabdjevanju vojnika vijagrom, pa Paten vjeruje da je to jasan znak ruske strategije. Ona radi u jedinici za seksualno nasilje u ratom zahvaćenim područjima i govorila je o jezivim detaljima ratnih zločina u Ukrajini. Prije nje je još jedan zvaničnik UN rekao da ruski vojnici uzimaju vijagru da bi silovali Ukrajinke. Ovu vijest je prenio Biznis Insajder.

"To je taktika da se žrtva dehumanizuje, to se vidi iz svjedočenja žena koje su kroz to prošle. UN su potvrdile više od sto slučajeva seksualnih napada u Ukrajini od kada je Rusija napala tu zemlju u februaru ove godine", rekla je Paten.

Žrtve su uglavnom žene, mada su zabilježena i zlostavljanja muškaraca i djece.