Čovjek je surovo napadnut mačetama kada je izlazio iz teretanu u Dablinu.

Grupa napadača sa mačetama žestoko je napala biznismena dok je izlazio iz teretane u Dablinu u Irskoj. Žrtva, koja ima 40 godina, više puta je izbodena na parkingu u Finglasu nakon što je napustio lokalnu teretanu, prenosi DublinLive, to je drugi takav napad ovog mjeseca. Žrtva je u brutalnom napadu zadobila teške povrede lica i višestruke ubodne rane na grudima i hitno je prebačena u bolnicu Mater.On je još uvijek bio pri svjesti nakon što mu je više mještana priteklo u pomoć.

"Apsolutno je šokantno, on je išao ka svom automobilu kada je napadnut. Ovo se desilo ujutru. Bilo je mnogo ljudi koji su prolazili tuda gde se to dogodilo. Napadači su iskočili iz automobila i izvršili napad i pobegli sa lica mjesta. Ljudi nisu mogli da vjeruju", kaže izvor.

Još nije poznato da li je brutalni napad povezan sa napadom mačetom u istoj oblasti 2. oktobra, kada je žrtvi pljačke skoro odsječen prst. Napadač je opljačkao 49-godišnjeg muškarca, koga su irski nezavisni nezavisni mediji nazvali Semom, oko 6 sati ujutro, dok je išao u teretanu u Finglasu. Napadač mu je prislonio mačetu pod grlo i povikao "daj mi svoj novac“, kaže žrtva.

"Mislim da se drogirao. Držao mi je nož na vratu. Bilo je to veliko sječivo, kao ono koje biste koristili za sječenje šećerne trske. On je nastavio da traži novac, a ja sam mu rekao da ga nemam. Imao sam ranac sa peškirom i kartu za teretanu, ali nisam imao novca, a on je postao veoma agresivan", kaže Sem.

Usledila je tuča, Sam je rekao: "Koristio sam ranac kao štit, a on me je napadao nožem. Posekao sam se po licu, a jedan od prsta mi je skoro bio odsječen". Posle najnovijeg incidenta, portparol policije je rekao: "U ovoj fazi istrage koja je u toku, nije bilo hapšenja".