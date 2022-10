Vladimir Putin najavio je kraj mobilizacije.

Izvor: Profimedia/SPUTNIK

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da će djelimična mobilizacija u zemlji biti završena za dvije nedjelje, prenosi prenosi TAS. On je takođe rekao da nema planova za dodatnu vojnu mobilizaciju u Rusiji.

"Ovaj posao se već završava. Sada je 222.000 ljudi od 300.000 mobilisano u formacijske trupe. Mislim da će sve mobilizacione aktivnosti biti završene za oko dvije nedjelje", rekao je šef države.

Putin je se na konferenciji prokomentarisao i o tome kakve bi posljedice imao sukob Rusije i NATO alijanse. "Nadam se da su oni koji to govore dovoljno pametni da ne preduzmu takve korake. Svaki direktan sukob NATO trupa sa Rusijom doveo bi do globalne katastrofe", rekao je Putin, prenosi Rojters.

U septembru je ministar odbrane Sergej Šojgu rekao da će Rusija regrutovati 300.000 rezervista da podrže svoju vojnu kampanju nakon što je Putin naredio djelimičnu mobilizaciju. Ruski predsjednik je na današnjoj konferenciji za novinare rekao da je naredio djelimičnu mobilizaciju jer je "nemoguće držati front koristeći samo vojnike po ugovoru".

Takođe je o sukobu Rusije i NATO nakon sastanka ministara odbrane NATO u Briselu govorio i generlani sekretar NATO Jens Stoltenberg. "NATO nije dio rata u Ukrajini, ali podržavamo Ukrajinu. U slučaju napada Rusije na NATO članicu aktivirali bismo član broj 5.", rekao je Stoltenberg.

Ruski predsjednik je rekao i da je ono što se dešava tokom rata "neprijatno", ali "radimo ono što je ispravno". On je dodao da "nije zadatak da se uništi Ukrajina".

Podsjetimo, Putin je proglasio djelimičnu mobilizaciju 21. septembra "Na našoj strani se bori profesionalna ruska regularna vojska, ali i vojnici iz drugih zemalja. Razgovaraćemo o koracima zaštite našeg suvereniteta, podršci, volji i želji naših građana da sami odlučuju o svojoj volji. Prvi put od početka operacije reći ću da imamo pozitivne reakcije, ali Zapadu nije do mirnog rješenja. Kijevski režim koristi strane plaćenike i NATO vojsku protiv vlastitog naroda i to još od vojnog puča 2014", rekao je on.