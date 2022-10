Rusija evakuše civile zbog rata u Ukrajini.

Izvor: Anadolija/Aytac Unal

Šef administracije oblasti Herson u Ukrajini, koga je Kremlj imenovao na ovu funkciju Vladimir Saldo apelovao je na ljude koji žive u tom regionu da se evakuišu, navodeći kao razlog svakodnevne raketne napade napredujućih ukrajinskih snaga, prenosi Rojters. Saldo je preko aplikacije Telegram pozvao građane da se "spasu" tako što će otići u Rusiju na "odmor ili školovanje" i zatražio pomoć Moskve u organizaciji evakuacije, prenosi Gardijan .

Saldo, koga ukrajinsko tužilaštvo tereti za izdaju, posebno je zatražio i pomoć od ruskog predsjednika Vladimira Putina da pomogne onima koji žele da pobjegnu od borbi, tvrdeći da ukrajinski napadi ugrožavaju živote lokalnog stanovništva. "Želim da zamolim vas (rusko rukovodstvo) za pomoć u organizovanju evakuacije. Mi, stanovnici Hersonske oblasti, sigurni smo da Rusija ne ostavlja svoje (ljude) i uvijek pruža ruku kada je teško", rekao je Saldo koji je između 2002. i 2012. godine bio gradonačelnik grada Hersona.

Ovaj apel je naknadno ponovio zamijenik ruskog premijera Marat Husnulin u poruci na državnoj televiziji. "Vlada je donijela odluku da organizuje pomoć za odlazak stanovnika Hersona u druge regione zemlje. Svima ćemo obezbjediti besplatan smiještaj i sve što im je potrebno", rekao je Husnulin.

Pogledajte kako izgleda Kijev nakon najnovijeg raketnog napada ruske vojske:

Skaj njuz je već u utorak izvjestio da su ruski zvaničnici i zvaničnici administracije Hersona počeli da obezbjeđuju uslove za preseljenje do 40.000 stanovnika iz Hersonske oblasti na Krim i u Rusku Federaciju. Vladimir Saldo je tada saopštio da su se guverneri Krima, Krasnodarskog kraja, Stavropoljskog kraja i Rostovske oblasti složili da prime do 10.000 ljudi, izvjestio je u subotu Istraživački centar Instituta za proučavanje rata (ISV). Saldo je objasnio preseljenje stanovnika Hersonske oblasti kao program "rekreativnog odmora" za djecu.

"Zvaničnici ruske i okupacione administracije su 8. oktobra nastavili mjere evakuacije ukrajinske djece iz njihovih domova na teritorijama koje je okupirala Rusija. Djeca će biti poslata na rekreativne odmore, a njihovi roditelji moći će da im se pridruže", naveli su tada u svom izvještaju ISV. Komentarišući ovo, portparol vojne uprave Odeske oblasti Sergej Bračuk izjavio je tada da zvaničnici ruskih i okupacionih vlasti možda ne planiraju da vrate djecu i njihove roditelje u Hersonsku oblast.

Nakon ovih izjava pojavila se bojazan da bi grad Herson mogao da postane nova linija fronta. Ukrajinski zvaničnici već su izjavili da vjeruju da će do Božića stići do glavnog grada Hersonske oblasti, uprkos Putinovoj nedavnoj najavi da je region "pripojen" Rusiji. Grad Herson je bio jedan od prvih koji je pao u ruske ruke i ključna je strateška i simbolična meta ukrajinske vlade. To je ujedno i jedina regionalna prestonica koju su ruske snage zauzele od početka invazije na Ukrajinu 24. februara.

Pogledajte kako nakon oružanih sukoba u ratu u Ukrajini sada izgleda nekada razvijeni industrijski grad Marijupolj: