Istraga o eksploziji na Krimskom mostu je otvorena i u Bugarskoj!

Izvor: Twitter/screenshot/Osinttechnical

Ne stišavaju se reakcije na razaranje Krimskog mosta koji povezuje Rusiju i Krim. Most je dignut u vazduh u subotu rano ujutru. Polovina drumskog dijela mosta je potpuno uništena i završila je u moru, a oštećen je i gornji, željeznički dio mosta, kada je ogromna eksplozija zahvatila i teretni voz sa vagonima punim goriva. Nakon eksplozije na Kerčkom mostu Rusija je pokrenula opsežnu istragu i nove mjere na obezbjeđenju mosta. Ipak, Moskva nije jedina koja je otvorila istragu - istraga je otvorena i u Bugarskoj nakon tvrdnji da je eksploziv kojim je bio natovaren kamion koji je epslodirao spakovan u ovoj zemlji.

Navodi da je tovar od 22 palete ekploziva morskim putem stigao iz Bugarske u gruzijsku luku Poti, a potom preko Gruzije i Jermenije krenuo ka Rusiji potekli su od dopisnika Komsomolske Pravde Aleksandra Kotsa. On, međutim, nije jedini koji u kontekstu ekplozje Kerčkog mosta pominje i Sofiju, piše Euronews.

Neposredno nakon eksplozije direktor ruskog Istražnog komiteta Aleksandar Bastrikin je na sastanku s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom rekao da su u incident umiješani državljani Rusije i stranih zemalja, koji su pomagali u pripremi tog terorističkog akta. "Već smo utvrdili rutu kamiona koji je eksplodorao i to su Bugarska, Gruzija, Jermenija, Severna Osetija i Krasnodar, a uz pomoć agenata FSB uspeli smo da identifikujemo i osumnjičene za pripremanje napada", kazao je Bastrikin. Iako zvaničnih podataka nema, ove tvrdnje digle su mnogo prašine u Sofiji u kojoj je pitanje odnosa s Moskvom tradicionalno vrlo osjteljiva tema.

Gradsko tužilaštvo Sofije ipak je pokrenulo istragu zbog "informacija koje su prenijeli različiti mediji" da je kamion koji je eksplodirao na Krimskom mostu prošao kroz Bugarsku. Istraga je povjerena Ministarstvu unutrašnjih poslova i Državnoj agenciji za nacionalnu bezbjednost.

Ruski novinar tvrdi jedno

Novinar Komsomolske Pravde Aleksandar Kots, naime, kaže da je tovar od 22 palete, težak jednu tonu, stigao morskim putem iz Bugarske u gruzijsku luku Poti.

"Pošiljka je zatim utovarena u kamion stranih registarskih oznaka, a vozač je kontaktirao kupca, državljanina Ukrajine, preko aplikacije Vocap", napisao je Aleksandar Kots, prenosi Euronews Bugarska. Kako dodaje, kamion je potom krenuo ka Jermeniji i što je, kako je naveo, ruta koja je uobičajena za kamione koji idu u Rusiju. U tu zemlju je kamion navodno ušao preko kontrolnog punkta Gorni Lars, što je prelaz preko kojeg pojedini Rusi zbog mobilizacije bježe u Gruziju.

Prema navodima Kotsa, krajnja tačka je bio grad Armavir, gdje su palete pretovarene u drugi kamion, koji je krenuo u pravcu Krima. Dalje, on navodi da je eksploziv "izgleda bio umotan u rolne folije koje rentgenski zraci nisu registrovali i to je učinjeno u Bugarskoj. To dalje znači da su u ovom aktu učestovale i Ukrajina i druge strane obavještajne službe", tvrdi. On dodaje da vozač kamiona koji je pošao iz Bugarske već daje svoju izjavu, te da ni on, a ni drugi vozač zapravo nisu znali šta prevoze. Kots ne navodi izvore u svom tekstu, objavljenom na sajtu kp.ru.

Kako je Rusija tradicionalno osjetljivo pitanje u Bugarskoj, političari apeluju da se stvar izvede na čistac i utvrde istine o incidentu. Kopredsedavajući partije "Nastavljamo promjene" i bivši premijer Kiril Petkov pozvao je službe i prelaznu vladu da što prije istraže slučaj. "Ne slažemo se sa izazivanjem straha i panike od strane Kremlja i umiješanošću imena Bugarske u događaje u vezi sa Krimskim mostom. Pozivamo bugarske službe i prelaznu vladu da odmah istraže ovaj slučaj i odbace insinuacije Kremlja o povezanosti Bugarske sa ovim događajem. Vrijeme je važno", rekao je Petkov u video obraćanju na Fejsbuku.

Na ove navode reagovao je i vršilac dužnosti premijera Galab Donev, ističući da nema zvaničnog saopštenja iz Rusije, da je Bugarska umiješana u incident. "Nadležni rade na slučaju, o uviđaju koji je izvršila Agencija za nacioanlnu bezbijednost obavješteno je i tužilaštvo. O rezultatima inspekcijskog nadzora biće obaviješteni nadležni organi. Znate, Bugarska je zbog geografskog položaja na raskrsnici, kroz našu zemlju prolazi mnogo kamiona, mnogo tovara. Sačekajmo rezultate inspekcije“, pozvao je Donev.

Reagovala i EU

Iza Sofije je stala i Evropska unija, definišući kao neuvjerljive tvrdnje Rusije da je kamion koji je digao u vazduh most na Krimu došao iz Bugarske. "Optužbama nedostaje i najmanji kredibilitet. Čujemo toliko poruka iz Moskve i takozvanih zvaničnih mjesta koje ne zaslužuju nikakav komentar", rekao je portparol Evropske komisije Peter Stano, prenosi Euronews Bugarska. On je podsjetio da je Krim Ukrajina, a Kerčki most nelegalni objekat koji povezuje ukrajinsku zemlju sa Rusijom bez ikakvog odobrenja legitimnih ukrajinskih vlasti.

Rusija pojačava bezbijednosne kontrole na mostu

I dok se i dalje pouzdano ne zna kaako je došlo do eksplozije na Kerčkom mostu iz Moskve ne prestaju optužbe. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da su izvršioci i naručioci eksplozije specijalne službe Ukrajine, a predsjednik Istražnog komiteta najavio je pokretanje krivičnog postupka po članu "terorizam". Istovremeno, Rusija je pojačala prisustvo snaga bezbijednosti na ovom mostu nakon eksplozije.

Istražni komitet Rusije takođe je ranije objavio rezultat istrage da je vlasnik kamiona koji je eksplodirao na Krimskom mostu, kada su stradale tri osobe, građanin Krasnodarskog kraja. Istražuje se ruta kretanja automobila, a pokrenuta je istraga i u mjestu njegovog prebivališta, saopštio je istražni komitet, prenosi Interfaks. Putin je naredio Federalnoj službi bezbjednosti (FSB) da nadgleda železnički i drumski most koji povezuje Rusiju i Krim, što je simbol moskovske aneksije poluostrva.

"Povjeriti Federalnoj službi bezbjednosti Ruske Federacije ovlašćenje da organizuje i koordinira mjere za zaštitu transportnog prelaza kroz Kerčki moreuz, elektroenergetskog mosta Ruska Federacija – poluostrvo Krim i magistralnog gasovoda Krasnodarska teritorija – Krim tokom njihovog rada", navodi se u ukazu. Obrazloženo je da se na ovaj način "poboljšava efikasnost mera zaštite". Međutim, nakon ovog incidenta, Rusija je pojačala bezbjednost na Krimskom mostu za koji se i ranije govorilo da je jedna od najčuvanijih tačaka u ovoj zemlji.. Još po izgradnji ovog mosta, najavljeno je da će ga čuvati pripadnici Nacionalne garde Rusije, kao i cio Kerčki moreuz.

Takođe, otkako je počeo i rat u Ukrajini, pojačavala se bezbjednost ovog mosta. Putin je tokom ljeta pojačao prisustvo pripadnika bezbjednosnih službi na ovom mostu. Portparol Kremlja Dimitrij Peskov je u junu rekao da bezbjednost Krimskog mosta garantuju pripadnici vojske. Upravo zato, u Rusiji su nakon ovog događaja pokrenute polemike, pa i kritike o tome kako je kamion mogao da prođe kroz najsavremeniju bezbjednosnu kontrolu na ovom mostu.