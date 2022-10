Njemački politikolog navodi da se u Rusiji sada sprema jedna nova borba koja će biti od presudnog značaja za Rusiju.

Rusija se u ime ideja iz 19. vijeka vojnim metodama 20. vijeka bori da potčini Ukrajinu. Ali očigledno je da gubi na svim frontovima zbog Putinove anahrone logike, piše u autorskom tekstu za DW politikolog Jerg Himelrajh. Inače, dr Himelrajh je profesor na berlinskom kampusu pariske Evropske poslovne škole. Još 2007. je u časopisu "Međunarodna politika“ Njemačkog društva za spoljnu politiku upozoravao na opasnost od ponašanja Vladimira Putina.

“Kakva protivrečnost: na svoj sedamdeseti rođendan se Vladimir Putin obratio suvim čitanjem protokola sastanka predsjednika zemalja Zajednice nezavisnih država, koju čine brojne bivše republike Sovjetskog Saveza. Samo nedelju dana ranije bilo je sasvim drukčije, tada je održao grozničav i histeričan govor, praktično je vrištao mržnju povodom aneksije četiri ukrajinska regiona. Sada je pak odjednom priznao da se "u Ukrajini radi o tragediji“, ali nije pojasnio da ta "tragedija“ počiva na njegovoj brutalnoj agresiji. No bar nešto – sad se više ne radi o specijalnoj vojnoj operaciji koja ide sasvim po planu. Više se ne mogu negirati vojna realnost u Ukrajini, ogromni gubici ljudstva i materijala te sramotni porazi ruske armije. Državna propaganda više ne uspijeva da zapuši masu vijesti i snimaka koji kuljaju ruskim društvenim mrežama i kroz blogove", piše on.

U sedmici između agresivnog aneksionog govora i monotonog protokolarnog nastupa u petak 7. oktobra, piše dalje on, politička situacija za Putina se sasvim promijenila.

"Vojni fijasko u Ukrajini je sve vidljiviji, a time se urušava i temelj moći predsjednika, čovjeka koji je u megalomanskom zanosu težio prisajedinjenju cijele Ukrajine. Već se naziru borbe za Putinovog nasljednika. Ramzan Kadirov, čovjek neophodan Putinu jer komanduje beskrupuloznim čečenskim borcima, otvoreno kritikuje vojno rukovodstvo koje je takođe potrebno Putinu. Uprkos tome – ili baš zbog toga – Putin je prošle sedmice nagradio Kadirova proglašavajući ga za generala. To znači da Putin čini ustupke ljudima na kojima počiva njegova moć – a to je doskora bilo nezamislivo. Naglaskom na saradnji u okviru Zajednice nezavisnih država (ZND), Putin se očajnički trudi da prkosi utisku da je Rusija međunarodno izolovana. Ali to su sve Potemkinova sela. Jer i u okviru ZND su centripetalne sile i napetosti toliko jaki, da ih više ni Putin ne može zauzdati", piše on.

Tako je i Putin pao na klasičnom testu ruskog imperijalizma – to je nadmeno rusko držanje naspram svih etnija evroazijskog kontinenta, a na osnovu velike kulture, bogatstva resursima i mase zemlje i stanovništva, navodi dr Himelrajh.

"Time Moskva istorijski opravdava tobožnje pravo na neprestanu kolonizaciju i širenje. Ali, na dugi rok nema resurse da održi imperiju na okupu. Tako je već propalo rusko Carstvo u Prvom svjetskom ratu, tako je propao i SSSR u Hladnom ratu. Faktički je ruska invazija na Ukrajinu ideološki konflikt iz 19. vijeka – borba imperije i nacionalne države koja teži nezavisnosti. Taj konflikt imperija vodi vojnim sredstvima iz 20. ijveka – žestokom artiljerijom i idejom da se neprijatelj pregazi masom tenkova i vojnika. Ali, imperija uprkos brojčanoj nadmoći, nema šanse protiv mlade Ukrajine koja koristi inteligentne vojne taktike iz 21. vijeka kao i arsenal modernog oružja iz SAD. Putin, čovjek KGB-a i matrice sovjetskog imperijalizma, gubi jer ne razumije koliko su se i vojna tehnologija i političko razmišljane modernizovali. Era imperija davno je prošla. Rusija sa Putinom opet daleko zaostaje za prilikom da prepozna tu modernost i da učestvuje u njenom oblikovanju, umjesto što anahrono pokušava da okrene vrijeme unazad. Ovaj ruski pokušaj je osuđen na propast", naveo je on.