Predsjednik Finske i premijer Norveške su osudili ruske napade na Ukrajinu!

Izvor: YouTube/Screenshot/Guardian News/ ФАКТЫ И СОБЫТИЯ В МИРЕ

Ruski predsjednik Vladimir Putin nije sposoban da prihvati poraz u Ukrajini, izjavio je danas finski predsjednik Sauli Niinisto na zajedničkoj konferenciji za novinare sa norveškim premijerom Jonasom Garom Storeom.

"Ranije sam rekao da mi je veoma teško da zamislim da bi Putin mogao da prizna bilo kakav poraz. Da li je uopšte sposoban za to? To je pitanje. Ne mislim da je sposoban da prizna poraz", rekao je Niinisto. Store je rekao da ne očekuje pregovore koji bi okončali rusku agresiju. "Nažalost, to mi se trenutno ne čini mogućim", rekao je norveški premijer.

Oba nordijska lidera oštro su osudila današnji masovni ruski raketni napad na gradove širom Ukrajine. "Ovo je neprihvatljiv napad na civile i kršenje svih principa humanitarnog prava, međunarodnih pravila i propisa", rekao je Store. "Nuklearne prijetnje, mobilizacija, lažni referendumi i aneksija okupiranih teritorija su jednostavno neprihvatljivi. Takve poteze moraju dosledno da odbacuju sve evropske demokratije", dodao je norveški premijer.

"Ono što se sada dešava u Ukrajini je bombardovanje civila i gađanje infrastrukture koja je veoma važna za živote civila. Naravno, ovo je teror. Nažalost, čini mi se da to stvara novi pomak u ratu, eskalacija cijele situacije", rekao je Niinisto.